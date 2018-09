vpl, Novinky

„Je to jasné: stranou stát nebudeme,“ svěřil se agentuře DPA Rob Sands, šéf představenstva gigantu Constellation Brands.

Americký koncern, jenž prodává piva značky Corona či Modelo, různá vína a alkohol Svedka Vodka či High West Whiskey, vstoupil kapitálově už loni v říjnu do firmy Canopy Growth, kanadského producenta konopí. V polovině srpna Američané potvrdili, že vloží další čtyři miliardy dolarů (88 miliard korun), aby navýšili podíl na 38 procent.

Přidávají se i další: Malson Coors, pátý největší pivovar světa, se dal dohromady s Hydropotheracy, jedničkou na kanadském trhu s marihuanu.

„Zůstáváme samozřejmě pivovarem, avšak těší nás, že jsme založili se slibným partnerem nový separátní projekt,“ pochvaluje si Frederic Landmeters, šéf Malson Coors Canada.

Podle amerických médií se také Diageo, koncern se světoznámými značkami Johnnie Walker a Smirnoff, rozhlíží po kanadském „marjánkovém“ partnerovi.

Marihuanová revoluce zuří

Co uvedlo branži do pohybu? Bude na konci mix piva či destilátu s konopím? Vůbec ne, do hry se dostanou nealkoholické nápoje „říznuté“ marihuanou.

Od poloviny příštího měsíce Kanada povoluje pro osobní účely zakoupit konopí a konopné výrobky od producentů s licencí v obchodech, ale také na internetu od 1. ledna 2019.

Odhaduje se, že za marihuanu Kanaďané utratí v přepočtu asi 100 miliard korun ročně, přibližně stejně jako třeba za víno.

Takový Heineken na nic nečekal a od července jeho americká značka Lagunitas nabízí v Kalifornii minerální vodu s konopím. Pro Kanadu pak chystá nealkoholické marihuanové pivo.

„Marihuanová revoluce zuří naplno, zatímco spotřeba piva přešlapuje na místě a mezi mladší generací upadá,“ vysvětluje Spiros Malandraikus z Euromonitoru, agentury pro výzkum trhu.

Roční obrat marihuanového průmyslu v Kanadě očekává ve výši 7,5 miliard dolarů (165 miliard korun). Ve Spojených státech, kde ji třicet států uznává jako lék či poživatinu, to letos může být až 11 miliard dolarů (242 miliard korun).