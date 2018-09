Indický starožitník se pyšní bohatou sbírkou až 500 let starých zbraní

Starožitník Jayesh Kumar Pandya z indického státu Tamilnádu vlastní bohatou sbírku zbraní, jejichž stáří dosahuje až 500 let. Během posledních 12 let jich dokázal nashromáždit zhruba dva tisíce, a tak není divu, že by chtěl jednoho dne otevřít muzeum.