Martin Vlk, Novinky

Jak byste popsal krav maga laikovi? A jak vlastně vzniklo?

Krav maga je integrovaný systém sebeobrany, bojových dovedností, taktiky a ochrany třetí osoby, který má za cíl předejít nebo se vypořádat s různými druhy konfliktních situací. Původně bylo vyvinuto pro potřeby izraelské armády. Byl to soubor nástrojů, které vojáci mohli v určitých situacích využít proti nepříteli. Například tehdy, kdy z různých důvodů nemohli střílet.

Změnil se systém nějak v průběhu let?

Samozřejmě. V počátcích to nebyl ani systém, byla to jen hrstka nástrojů. A bylo právě mojí úlohou vytvořit z toho všeho systém.

Co vás ke krav maze přivedlo a jak jste se dostal do kontaktu s jejím zakladatelem Imrichem Lichtenfeldem?



Zajímalo mě bojové umění a jeden z mých kamarádů tehdy našel místo, kde se krav maga cvičila. To místo měl na starosti Imrichův nejlepší žák, se kterým jsem trénoval. A protože mi krav maga byla šitá na míru, během pouhých několika měsíců jsem se vypracoval na asistenčního instruktora. Od té doby jsem už trénoval s Imrichem.

Janilov a instruktor Martin Mladý trénují modelové situace se zaměřením na přizpůsobení technik pro pozice v sedě, v tomto případě škrcení zezadu.

FOTO: Krav Maga Global CZ

Jaký byl Imrich člověk?

Byl to velký gentleman. Uměl se chovat, oblékat a měl dobrý smysl pro humor. Měl jsem s ním stovky oficiálních setkání a téměř nikdy mě v podniku nenechal platit útratu.

A učitel?

Když jsem ho poznal, byl to už celkem starý muž, ale kromě toho, že nám vše dokázal logicky vysvětlit, stále nám spoustu věcí názorně předváděl i po praktické stránce.

Krav maga je dnes, a to především díky vám, neoddělitelnou součástí izraelských ozbrojených sil, federálních agentur FBI či CIA a dalších organizací po celém světě. Jak se vám tam systém podařilo implementovat?

Záleželo to vždy na dané zemi. Prvním evropským státem, se kterým jsme spolupracovali, bylo Finsko. V tamních ozbrojených silách ho doporučili instruktoři a strážníci, se kterými jsem pracoval. Podobné to bylo o několik let později ve Švédsku. Jeden z největších představitelů, který měl na starosti výcvik bojového umění v tamní armádě, dostal od jednoho z instruktorů, který byl jejím členem, na krav maga doporučení. Stačilo jediné setkání a bylo rozhodnuto, že krav maga bude součástí švédské armády. Lidé vidí, jak je krav maga efektivní, a výsledkem je, že se šíří po celém světě.

Systém krav maga je však v dnešní době využíván i mezi civilisty. Jak dlouho trvá průměrnému člověku naučit se jeho základy?

Krav maga je ve veřejné sféře od roku 1964 a v dnešní době ji praktikuje více civilistů než členů ozbrojených sil. Když jsem byl ale mladý, učili jsme se daleko odlišnější techniky než ty, které se dnes učí civilisti. Krav maga se těmto účelům musela přizpůsobit. Obstojná příprava, díky které člověk dokáže čelit řadě konfliktních situací na ulici, zabere něco kolem 50 až 100 hodin tréninku. Někdy ale může pomoci i tříhodinový seminář.

Řešení napadení nožem v uzavřených prostorech, v tomto případě autubusu, kde není možné si od útočníka držet vzdálenost.

FOTO: Krav Maga Global CZ

V kolika zemích s kolika instruktory je dnes krav maga praktikována?

Naše organizace má zhruba 1500 instruktorů v 60 zemích světa. Bohužel ale existuje i spousta falešných organizací, které poskytují velmi nekvalitní lekce. Většinou se totiž nejedná o čistou krav magu, ale o míchanici všemožných druhů bojových umění. Pak vznikne něco, co bych připodobnil k monstru s hlavou lva, ocasem hada, předními nohami slepice a zadními nohami býka. A takovému stvoření se přece nemůže žít dobře.

Jaké predispozice by měl mít člověk, který by se chtěl stát instruktorem krav magy a jaké náležitosti musí splnit?

Dobře se pracuje s těmi, kteří umí rozdávat rány. Jedná se většinou o lidi, kteří ovládají nějaké bojové umění. Důležité ale je, aby pochopili benefity, které krav maga přináší. Další možností je, že člověk už má nějaké základy krav magy, nějaký čas už navštěvuje lekce a ví, co systém obnáší. Výuka pak trvá zhruba 150 hodin.

Janilov demonstruje gradaci síly při kruhových kopech.

FOTO: Krav Maga Global CZ

Je krav maga vhodná i pro děti?

Ano, ale se specifickým přístupem a technickými modifikacemi. Je také nutné rozlišovat jejich věk. Je rozdíl, zda učíme krav magu pětileté nebo dvanáctileté dítě. Máme tedy různé kategorie. U všech se ale snažíme vybudovat kuráž. Díky krav maze se mohou vypořádat například s šikanou či fyzickým napadením.

Důležitá je tedy i mentální příprava.

U všeho je mentální stránka věci důležitá. Kdybych to měl k něčemu připodobnit, psychika je řidič a fyzická připravenost je auto. A co zmůže auto bez řidiče? I kdybyste měli lamborghini, nebudete chtít jezdit ve vysoké rychlosti se špatným řidičem.

Jaké máte cíle do budoucna?

Našim cílem je neustále se zlepšovat. Myslím tím celou organizaci, systém. A pokračovat v učení co největšího množství lidí bez toho, aby se snižovala kvalita.

Jedním ze základních cílů krav maga je záchrana vlastního života. Už jste se někdy dostal do situace, kdy vám krav maga zachránila krk?

Mě nikdo napadnout nechce. Párkrát jsem se vyhnul při řízení překážce. Mám dobré reflexy. Možná je to i díky krav maze...