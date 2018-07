Vojtěch Pospíšil, Novinky

Po letošním ročníku jsme psali, že Baselworld už není tím, čím býval dříve. Doba se změnila a mnoho malých značek už ke své prezentaci veletrhy nepotřebuje. Časy, kdy vystavovalo přes 2000 značek, jsou pryč. Letos jich bylo jen 650 a spekulovalo se o tom, že někteří velcí hráči chtějí z akce vycouvat. Po konci veletrhu ale ještě všichni potvrdili, že na příští ročník přijedou.

Situace se však změnila v neděli, když šéf společnosti Swatch Group Nick Hayek mladší pro švýcarský nedělník NZZ am Sonntag prohlásil, že jeho firma se z veletrhu stahuje. Pro Baselworld je to tvrdá rána, protože Swatch Group sdružuje 18 značek a málokdo si dokáže představit, že by na akci chyběla jména jako Breguet, Omega, Rado, Tissot nebo Longines, která patří mezi hlavní taháky.

Změny bez oznámení



Podle listu Hayek v posledních měsících jednal s firmou MCH Group, která veletrh pořádá, o budoucnosti akce. Firma ale před několika týdny pustila do světa informace o novém konceptu veletrhu, aniž by informovala vystavovatele, což Hayeka očividně naštvalo. A nebyl jediný.

„Nikdo se nás na nový koncept neptal. Připravili ho bez konzultací s vystavovateli,“ uvedl Rolf Studer, který se podílí na vedení značky Oris.

Hayek si následně nebral servítky a prohlásil, že hodinářské značky tu nejsou od toho, aby „splácely drahé výstavní budovy“. Narážel tím na přestavbu výstavních hal, která vyšla v přepočtu na miliardy korun a MCH Group je musí splácet. Firma sice ve výstavních prostorách v Basileji pořádá i jiné akce, ale hlavní dojnou krávou je právě Baselworld.

„Místo toho, aby MCH Group našla odvahu a udělala opravdový posun dopředu, je příliš zaneprázdněná optimalizováním a amortizováním hlavní výstavní budovy,“ dodal Hayek.

Nová cesta, nebo konec?



Podle informací Novinek je možné, že si Swatch Group uspořádá vlastní výstavu. Agentura Reuters uvádí, že její náklady na Baselworld se pohybují kolem 50 miliónů švýcarských franků, tedy více než miliardy korun, takže prostředků má po odchodu z veletrhu dostatek.

Organizátoři Baselworldu se teď opravdu budou muset zamyslet nad změnami, protože po konci Swatch Group může následovat exodus dalších velkých značek. Hlasitě se mluvilo o odchodu Breitlingu, a to i ústy jeho šéfa, přičemž teď se tato debata oživila. Už nyní se ale v odborných kruzích hovoří o tom, že Baselworld má dobojováno. Uvidíme tedy, zda se organizátorům podaří najít novou cestu, nebo zda je čeká osud automobilových veletrhů.