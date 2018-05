sl, Novinky

Nepříliš obvyklá restaurace s názvem Runway 1 je dílem třicetiletého podnikatele Kshitize Kakkara, jenž vystudoval univerzitu ve Velké Británii a nyní bydlí nedaleko podniku.

Myšlenka vytvořit restauraci v letadla ho prý napadla ve chvíli, když vyřazené letadlo viděl už několik měsíců chátrat na vrakovišti za Novým Dillí. Ihned se proto rozhodl, že letadlo koupí a obyvatelům z přilehlých vesnic zajistí nezapomenutelný zážitek.

Bez palubního lístku se dovnitř nedostanete

Zákazníci si musí nejprve koupit palubní lístek, projít bezpečnostní kontrolou, a teprve poté jsou puštěni na palubu letadla. „S tím vším, jako je kontrola pasu, odbavení, bezpečnostní kontrola a podobně, nasají tu pravou atmosféru. A děti jsou úplně bez sebe,“ svěřil se majitel podniku.

Podle agentury AP Indové vlivem ekonomického růstu a nižších cen letenek využívají leteckou dopravu stále častěji. Velká část populace ale i navzdory této skutečnosti v letadla nikdy nebyla.

Na základě informací indického leteckého orgánu Directorate General of Civil Aviation využilo v roce 2017 služeb vnitrostátní aerolinek 117 miliónů lidí, což je pouze devět procent celkové populace.

Večeře na křídle či návštěva kokpitu

Interiér letadla byl přestavěn do podoby restaurace. Večeře pro dva zde vyjde na 75 dolarů (asi 1600 korun) a palubní lístek pro jednoho na čtyři dolary (85 korun). Majitel podniku tvrdí, že restaurace je jediným zařízením na světě, kde je možné povečeřet přímo na křídle letadla. Při tomto zážitku se o hosty stará osobní číšník.

Za dalších pět dolarů (přes 100 korun) se pak mohou podívat do kokpitu letadla, kde si mohou pomocí virtuálního simulátoru vyzkoušet s letadlem vzlétnout.

Ačkoliv je v okolí velké množství restaurací, Runway 1 se těší takové oblibě, že každý všední den přivábí až 500 hostů. O víkendech se pak toto číslo zdvojnásobuje.

„Když jsme jeli z Ambaly, můj syn začal plakat a říkal: ‚Mami, chci jít do letadla.‘ Tak jsme si řekli, že to vyzkoušíme. A musíme říct, že to byl skvělý zážitek,“ řekla jedna ze zákaznic Sapna Deswalová.

Kakar odmítl prozradit, kolik ho letadlo stálo, ale přiznal, že by nyní chtěl odstartovat řetězec restaurací podobného typu napříč celou Indií.