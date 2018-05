sl, Novinky

Ačkoliv Haus vystudoval práva, velkou část pracovní kariéry strávil prodejem ubrusů. Baletu se chtěl věnovat celý život, nikdy prý ale nepřišla vhodná příležitost.

Nyní má však pro svou vášeň konečně hromadu času. V tréninkovém centru stráví až šest hodin denně, které kromě lekcí tance vyplňuje také protahováním a cvičením pilates.

„Baletu se můžu věnovat stejně jako každý jiný. Je to o tom vystoupit ze své komfortní zóny. Vychováte děti, které později zmizí. A když si uvědomíte, že jste vykonali to, co jste měli, musíte se zase začít věnovat sami sobě,“ vysvětlil Haus agentuře Reuters.

„Ať už se chcete naučit hrát na hudební nástroj, dělat nějaké řemeslo nebo cokoliv jiného, nikdy není pozdě,“ dodal.

„Myslím, že jeho příběh ukazuje, jak je pro duševní pohodu důležité vykonávat fyzickou aktivitu. Klasický balet je možné dělat v jakémkoliv věku. On začal v 75 letech a já nepochybuju o tom, že bude pokračovat až do stovky,“ svěřila se jeho učitelka Camile Sallesová.

Pro Hause je rovněž důležité svým stylem myšlení inspirovat i další lidi. „Opusťte svou komfortní zónu, opusťte své společenské postavení, buďte pokorní a začněte od nuly. Je úžasné mít ve věku 80 let stále možnost učit se,“ uzavřel bystrý stařík.