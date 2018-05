Harvey se narodil 11. ledna roku 1948 a společně se svým bratrem Stewartem vyrůstal v adoptivní rodině na malé oregonské farmě v Portlandu.

V roce 1981 se dal dohromady s Patricií Johnsonovou, se kterou zplodil syna Tristana. Ačkoliv mělo manželství krátké trvání, své dítě vždy zahrnoval velkou láskou, díky čemuž mezi nimi vznikl velmi vřelý vztah.

Přestože nikdy neabsolvoval vysokou školu, díky své vášni ke čtení a samostudiu byl velkým intelektuálem. Svůj čas věnoval především studiu historie, filozofie nebo psychologie. Jeho oblíbenými autory byli například William James, Sigmund Freud či americký učenec Lewis Hyde, jehož kniha „The Gift“ měla velký vliv na vznik filozofie Burning Mana.

Tradice festivalu započala tak, že Harvey roku 1986 na pláži Baker Beach v San Francisku spálil velkou dřevěnou sochu muže.

