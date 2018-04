Vik zatoužil po výjimečném moku, který by obstál v porovnání s velkolepým, jeho oblíbeným chateau z Bordeaux. Nic neponechal náhodě a spojil se s Patrickem Valettem, napůl Chilanem a napůl Francouzem. A tak objevil zaslíbenou zemi, kde lze začít z ničeho a úplně podle vlastních not - Chile.

A tak Vik koupil 4 300 hektarů pozemků v údolí Colchagua asi 200 kilometrů jižně od Santiaga de Chile, na panenském území pod Andami. S Valettem nechali analyzovat čtyři tisíce vzorků půdy, aby vybrali nejvhodnější polohu pro Cabernet Sauvignon a Carmenere, dvě klíčové odrůdy pro budoucí produkt - cuvée Vik. Obě pocházejí z Bordeaux, právě tak jako jejich „sparing partneři“ Cabernet Franc či Merlot. Posledním sekundantem v cuvée je rovněž původem francouzská odrůda Syrah.

V roce 2006 Vik zasadil pod Valettovým dohledem první keřík, o pouhé tři roky později bylo cuvée Vik na trhu. Ročník 2012 pak odborná porota vyhlásila nejlepším červeným vínem Jižní Ameriky. „Řekl jsem si: skvělé, teď jsi dorazil do poloviny cesty. Příští zastávka: světová nadvláda,“ svěřil se týdeníku Focus.

Vik se narodil ve Stockholmu, vlastní norský pas. Střední školu vystudoval na Kanárských ostrovech a odtud zamířil na Harvard. Protože Chile nepožaduje od vlastníků půdy trvalý pobyt, oficiálně žije v Monaku. Svého času se stal norskou jedničkou v golfu a při heliboardingu, kdy snowboardisty či lyžaře vysazuje do hlubokého sněhu vrtulník, přežil v kanadské provincii Britská Kolumbie pád laviny. Dva z jeho průvodců takové štěstí neměli.

„Je to možná nejpozoruhodnější člověk této planety - tedy pokud vás nemrzí peníze, které jste mu půjčili na investice, a tak nějak ostrouhali,“ napsal o něm časopis Forbes.

@voguemagazine includes Vik Chile in an article about Colchagua Valley being a red wine paradise! We couldn't agree more! #vikvibe https://t.co/DoqFv62JAh pic.twitter.com/OYqxGwxWFh