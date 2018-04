sl, Novinky

„Všechno to začalo tím, že jsem skončila v práci a nevěděla, co budu dále dělat. Často jsem se procházela po městě a nahlížela do obchodů se starožitnostmi. A v ten moment mě napadlo, že bych mohla nevyužitelné věci začít přeměňovat na něco stylového,“ svěřila se vystudovaná designérka agentuře AP.

Začala proto shromažďovat staré kamery, psací stroje, telefony, žehličky či televize a postupně je pomocí vhodně připevněných žárovek přetvářet na stylová osvětlení. „Musela jsem předtím navštívit několik pracovních seminářů, abych se naučila pracovat s osvětlením a elektrickými vodiči,“ řekla.

Výrobky nejprve vystavovala ve své domovině, postupem času je však představila i v Evropě. „Měla jsem výstavy v egyptských galeriích, díky čemuž jsem dostala nabídku na designování restaurace a lidé si začali mé produkty i kupovat,“ popsala postupný vývoj své práce.

Své dovednosti chce předat dál

Momentálně má v plánu rozjet vlastní pracovní seminář a předávat své dovednosti dál. „Už nyní učím na univerzitách a v různých spolcích, jak pracovat s elektrickými vodiči a jakým způsobem recyklovat staré předměty,“ vysvětluje.

Ceny jejích produktů se liší v závislosti na hodnotě původního kusu a vynaložené práci na zhotovení výsledného díla. Ve většině případů se dají sehnat v přepočtu od jednoho do dvaceti tisíc korun.