Ačkoliv je kvalita belgického piva na velmi vysoké úrovni, turistům to zjevně nestačí. Majitelé barů a kaváren si stěžují, že ročně kvůli krádežím přijdou o tisíce pivních sklenic. Není proto divu, že se rozhodli vzít situaci do svých rukou a rozšířenému nešvaru zabránit.

Majitel podniku The Beer Wall v Bruggách Philip Maes například zainvestoval do bezpečnostního alarmu, který při odchodu zákazníků dokáže rozpoznat právě sklenice na pivo. Vyšel ho na čtyři tisíce eur (přes sto tisíc korun).

At Dulle Griet they sell a yard of house beer. Huge tall glass. You must give a shoe as collateral. Ring the bell! pic.twitter.com/Ct0ZLhHPyS