Myšlenka na obchodování s vejci ho napadla poté, co jednoho dne v televizi zhlédl pořad o úspěšných podnikatelích. S vidinou stát se také milionářem začal u jednoho z tamních farmářských dodavatelů kupovat vajíčka a rozvážet je zájemcům po městě.

S propagací mu pomohla jeho matka, která mu založila oficiální stránku na Facebooku. Postupem času se tak jeho zákaznická síť rozrůstala a on sklízel kýžené ovoce.

Ačkoliv se jeho byznysu dařilo, rozhodl se s ním skoncovat.

FOTO: Profimedia.cz

Vajíčka prodával buď po šesti kusech za dvě libry (asi 57 korun), po 12 kusech za tři a půl libry (zhruba sto korun) nebo po 30 kusech za šest liber (přibližně 170 korun).

Přestože měl v začátcích k dispozici pouhých 10 liber (necelých 300 korun), malá částka mu k rozjetí úspěšného byznysu díky zajímavému nápadu stačila. Každý týden si dokázal vydělat zhruba 150 liber (přes čtyři tisíce korun). Za rok si tak v přepočtu přišel na více než 200 tisíc korun.

Chce se soustředit na boxerskou kariéru

Ačkoliv už měl asi 40 stálých zákazníků a jeho podnikání se dařilo, po čase ho to přestalo bavit, a tak s tím jednou provždy skoncoval. Jeho rodiče přiznali, že je to velká škoda, ale rozhodně chlapce nechtěli do ničeho nutit.

Junior na své facebookové stránce, která měla více než tisíc sledujících, uvedl: „Velmi se omlouvám, ale v rozvážení vajíček už nadále nebudu pokračovat. Chci se plně soustředit na školu a boxerskou kariéru. Děkuji vám za podporu, všichni jste byli velmi laskaví.“