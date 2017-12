Šestiletý kluk vydělává milióny, hodnotí hračky na YouTube

Ačkoliv má Ryan teprve šest let, vydělává už neuvěřitelné množství peněz. Navíc dělá to, co děti baví ze všeho nejvíc - hraje si s hračkami. Rodiče ho při tom natáčejí a následně videa vkládají na jeho YouTube kanál, který sledují milióny dětí po celém světě. Za poslední rok si podle deníku The Washington Post přišel na 11 miliónů dolarů (asi 240 miliónů korun).