Chronografy Daytona z 60. a 70. let minulého století se dnes obecně označují jako „Paul Newman“, protože legendární americký herec jeden tento model dlouhou dobu vlastnil. Byly to jeho osobní hodinky a vzhledem k tomu, že je pravidelně nosil, byly pravidelně k vidění na jeho zápěstí na mnoha snímcích a propagačních materiálech.

Označení se tak rychle vžilo, a kromě toho se vícero modelových variant těchto ikonických hodinek stalo vyhledávaných sběrateli. Jejich cena tak raketově rostla a výjimkou nebyly ani částky v přepočtu v desítkách miliónů korun.

Kus, který dražila ve čtvrtek v New Yorku aukční síň Phillips, je ale opravdu výjimečný. Vlastně je nejvýjimečnější. Jedná se o referenci 6239 s vyrytým nápisem „DRIVE CAREFULLY ME“ (Řiď mě opatrně) na zadní straně. Nechala ho tam vyrýt herečka Joanne Woodwardová a hodinky následně dala jako dárek svému manželovi, kterým nebyl nikdo jiný než sám Paul Newman.

Paul Newman a Jane Woodwardová, hodinky Rolex Daytona má Newman na ruce.

FOTO: Profimedia.cz

Jak už bylo zmíněno, dlouho je nosil, ale v 80. letech se z ničeho nic přestaly objevovat na jeho zápěstí. Později vyšlo najevo, že je dal v roce 1984 jako dárek Jamesi Coxovi, který tehdy chodil s jeho dcerou Nell.

Cox byl na návštěvě u Newmanových v Connecticutu a jednoho dne se ho Paul Newman zeptal, kolik je hodin. Cox mu odvětil, že neví, protože nenosí hodinky. Herec mu bez většího váhání věnoval svoje Daytony. Cox je opravdu nosil, a to zhruba do půlky 90. let, kdy se dozvěděl o jejich rostoucí ceně a uložil je do sejfu.

Po Newmanově smrti založila jeho dcera nadaci Nell Newman Foundation, kde Cox působí jako pokladník. Hodinky se rozhodl prodat především proto, aby získal peníze pro nadaci.

A vypadá to, že s výsledkem by mohl být opravdu spokojený. Vždyť původní odhad s takto vysokou částkou rozhodně nepočítal. Pro srovnání předchozí rekord v kategorii náramkových hodinek držela značka Patek Phillipe s částkou 11,1 miliónu dolarů.

K rekordu jistě přispěl pro sběratele atraktivní stav hodinek – sice nesou známky nošení, ale vše na nich je původní, což je vždy velmi ceněné. Kupec je neznámý, vítězný příhoz měl na svědomí zájemce dražící přes telefon. Musíme si tak počkat, zda se vítěz ke své nové akvizici přihlásí.