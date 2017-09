Desmond Payne je v oblasti ginu expertem, vždyť jeho výrobě zasvětil jen těžko uvěřitelných 50 let života. Půlku kariéry strávil výrobou ginu značky Plymouth, později však přesedlal ke známějšímu Beefeateru. Jeho vlastním výtvorem je například edice s názvem Beefeater 24.

Při exkurzi historickou palírnou sklopí sklenici, naplní ji ginem a přidá trochu vody. Až poté k tekutině přičichne. „V této fázi byste toho příliš nevypili, má to kolem 80 procent alkoholu. Vodu jsem přidal, protože uvolní aroma. Bude to ještě dlouhý proces, než to bude pitelné,“ popsal.

Klíčovým prvkem jsou bezesporu plody jalovce, bez nich by to nebyl gin. Následně je však přimíchána řada dalších ingrediencí, včetně pomerančové a citronové kůry, semen koriandru, stonku a semen anděliky lékařské, lékořice či mandlí. Každá palírna má svůj vlastní recept, i díky tomu chutná každý gin odlišně.

Dnešní doba ginu přeje

Desmond Payne věří, že správnou harmonii chutí už našel. „Myslím, že za posledních pět dekád se mi to podařilo. Ale gin mě bude bavit vždycky. Když jste dříve přišli do hospody či baru, měli jste na výběr maximálně dva druhy ginu. Dnes je to jiné, jednou jsem navštívil bar ve Španělsku, kde jsem si mohl vybrat z 624 druhů,“ říká nadšeně.

Zároveň dodává, že pro výrobu ginu nebyla nikdy vhodnější doba. „Nyní je čas rozkvětu a revoluce,“ tvrdí přesvědčeně. To potvrzují i údaje z asociace Wine and Spirit, podle kterých kvalitní značky ginu vzrostly v roce 2016 globálně o 14,5 procenta, ve Velké Británii pak dokonce o 30 procent.