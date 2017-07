Penzista nasbíral přes 400 sekaček, musí je mít už i v obýváku

Někdo sbírá známky, někdo pivní tácky a jiný třeba látkové kapesníčky z první republiky. Jak to ale vypadá, když někdo sbírá něco mnohem méně skladného? Na to byste se mohli zeptat zahradníka v penzi Stana Hardwicka, který již více než 40 let sbírá sekačky. Ve sbírce jich má prý o něco málo více než 400.