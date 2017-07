Lee Kang-bin v sobě objevil vášeň ke kávě, když mu bylo 17 let. Tehdy se naučil, jak se připravuje. Tři roky poté už kávu servíroval svým kolegům na povinné vojenské službě poblíž hranic se Severní Koreou. Kávu s malbami začal připravovat po ukončení vojenské služby ve věku 21 let. Dva roky nato rozjel svou první kavárnu Cafe C. Through v centru Soulu.

Lee má aktuálně přes 160 000 sledujících na Instagramu. Dokonce učí baristy po celém světě, jak vytvářet to nejlepší z kávového umění. V Soulu navíc rozjíždí kurzy pro nadšence.

Každý šálek stojí 10 000 wonů (asi 200 korun), tedy o něco málo víc než běžné latté v jiných kavárnách hlavního města Jižní Koreje.

Vzhledem k tomu, že příprava obrázku nějakou dobu trvá, používá Lee vždy studenou kávu, aby nezkazil její chuť.

Popularita kávy v Jižní Koreji roste



Pití kávy je v Jižní Koreji na vzestupu. Podle Mezinárodní kávové organizace nyní Jihokorejci spotřebují asi 2,3 kilogramu kávy na osobu ročně. Její konzumace se tak v zemi od roku 1990 zdvojnásobila.

Stále je to však jen polovina toho, kolik zkonzumují Američané.