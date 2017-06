První podnik jménem Výtopna otevřel před osmi lety v Brně. Návštěvnost už tenkrát předčila očekávání, a tak se zanedlouho objevily další dvě v českém hlavním městě.

Váš koncept zaujal také v zahraničí. Kam máte nyní v plánu expandovat?

Hledáme partnery po celém světě. Ozvali se nám z Číny, tak s těmi jsem podepsal kontrakt. Do konce roku by se v Kantonu měla postavit první restaurace. Otevírat by se měla už 6. prosince letošního roku. Nás osobně zajímá americký trh a jednáme o prostorech v Chicagu.

Jak má vypadat spolupráce s Čínou?

Tam je rozvojový plán otevřít do 15 let zhruba 120 restaurací. Ten trh je ale samozřejmě nový a my se trošku nad tím číslem usmíváme, ale když se to podaří, tak to bude zajímavé. První montáž a dodávku jim uděláme my. Je to naše know-how, takže to nechceme pouštět z rukou. Mají dokonce v plánu vařit i české jídlo.

Vy jste se byl v čínském Kantonu podívat. Jak na vás působí podnikání v této zemi?

Za tři dny, které jsem tam strávil, si člověk těžko udělá obrázek. Oni mají ale strašnou páru, takže byznys tam má obrovskou zelenou. Podle mě ty věci strašně rychle dělají, protože je neomezují zákony nebo normy, ale je to o tom, že to tam opravdu řídí funkcionáři. Podpora státu je veliká.

V současné době domlouváte podmínky také v americkém Chicagu. V jaké je to fázi?

V Chicagu teď jednáme o smlouvě. Řeší se poslední detaily a prakticky v příštím roce by ta restaurace mohla vyrůst. Máme tam obrovské prostory, cca 2000 metrů čtverečních a mělo by tam být nějakých 600 až 700 míst na sezení. Je to přímo v centru Chicaga.

Proč jste si vybrali právě tohle město?

Chceme vařit pivo, to je taková změna pro Výtopnu. Chicago nám pro start přišlo naprosto ideální. Je tam obrovská německá a i česká komunita, takže pivo jako tradiční nápoj ocení. Chicago nám přišlo jako dobrý nápad i proto, že je to železniční uzel mezi západem a východem. Myslím, že by právě první restaurace měla být otevřená tam. Pilotní projekt rozjíždíme my, partnera tam nemáme, a bylo to také v plánu.

Jak na vás působí podnikání v Americe?

My teprve začínáme, takže se uvidí, jaké problémy s tím přijdou. Co máme zprávy, tak je běhání kolem úřadů na začátku hodně. Když to člověk vyřídí, tak má klid. To je problém České republiky, vlastně celé Unie, že pořád mění podmínky. Za půl roku se změní legislativa a vy s musíte přizpůsobit. V té Americe máte hned na začátku jasné podmínky a víte, co máte udělat.

Bude vzhled restaurací totožný?

Celé to bude vypadat trošku jinak. Koncept prochází vývojem. To platí třeba u řídícího softwaru a také hardwaru, to se týká lokomotiv a vláčků. V Americe chceme vozit také jídlo. Budeme muset tedy vymyslet, jak to balit do nějakých krabiček nebo boxů. Pokud se tento způsob servisu osvědčí, tam bychom to převedli asi i do Česka, abychom dokončili tu samoobslužnost restaurací.