Přestože je jednačtyřicetiletý redaktor majitelem modré knížky, sportu se věnuje celý život. Díky street workoutu má sílu. Když ovšem v osm ráno nastoupil rozespalý mezi nervózní vojíny, kteří za sebou měli tříměsíční intenzivní kurz základní přípravy, do smíchu mu nebylo.

Tvrdá dřina

„Přezkoušení obsahuje souborné silové cvičení, to znamená lehy sedy, kliky a dvanáctiminutový běh. Protože armáda není limitovaná věkem, hlásí se nám sem dvacetiletí, ale i takoví, kterým táhne na padesát. Průměrný věk vojáka je ale šestadvacet let. Tento voják musí splnit 38 sedů lehů za minutu, 20 kliků za půl minuty a za 12 minut uběhnout 2400 metrů,“ vysvětlil Novinkám podplukovník Jiří Studničný, náčelník centra základní přípravy Velitelství výcviku Vojenské akademie.

Výcvik není procházka růžovou zahradou, rekruti jsou proto z výstupních testů nervózní. Stane se však, že i přes tříměsíční tvrdou dřinu někteří zkoušky nesplní.

Kliky pro redaktora nebyly problém.

FOTO: Novinky

Strach z běhu

Libor Kalous se výzvě postavil čelem. Mezi vojíny okamžitě zapadl, protože dostal na uvítanou stejnokroj. Sedy lehy ani kliky pro něho nebyly problém. V běhu si ale jistý nebyl. „Myslel jsem si, že to bude horší takhle brzy ráno. Šlo to, až na ten běh. Ten byl výživný,“ usmíval se unaveně. Svým výkonem vojákům doslova vytřel zrak, protože za půl minuty zvládnul 44 kliků, za minutu 42 sedů lehů a nakonec uběhl 2700 metrů za 12 minut, čímž předčil normy i veškerá očekávání.

Libor Kalous měl z dvanáctiminutového běhu obavy.

FOTO: Novinky

Jako profesionál

I když Libor netouží obléknout maskáče a stát se profesionálním vojákem, ve Vyškově by měl dveře otevřené. „Dopadl líp než spousta mladších. Fyzicky by v armádě uspěl. Ale toto je jen jedna část. Musel by projít i jinými částmi výcviku. Myslím si ale, že by to zvládl,“ uvedl rotmistr Martin Šmerda.