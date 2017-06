Rodina Elsenerových je pozoruhodná. A ač byl zakladatel rodinné firmy Carl Elsener, široko daleko známý spíše jako Charles, jistě pozoruhodným člověkem, klíčovou osobou byl zejména Carl Elsener III., který v rodinné firmě pracoval 70 let, 57 z toho na pozici generálního ředitele. Muž, který zemřel ve věku 90 let v roce 2013 totiž dokázal firmu překlenout přes mnohá nelehká období. Až do své smrti měl ve firmě čestný titul „Senior Leader”.

Takto vypadá výrobní hala Victorinoxu.

FOTO: Profimedia.cz

Je to právě tento muž, kdo se postaral o to, že v kapesní pomůcce se švýcarským bílým křížem dnes můžete vyjma zcela základních funkcí najít také třeba lžičku, vidličku, kompas, šroubovák, mini šroubovák na šroubky od brýlí, nůžky, kleštičky, klíčenku, pilku či třeba i miniaturní lupu. A některé nejnovější modely mají už třeba i LED žárovičku, laserové ukazovátko, digitální hodiny, bluetooth či dokonce MP3 přehrávač.

Teroristický útok zkomplikoval podnikání



Carl Elsener III. tedy i dohlížel počátkem 21. století na expanzi společnosti do světa jiných produktů, než jsou jen nože. Ať už šlo o hodinky, oblečení, zavazadla, batohy, deštníky nebo třeba i parfémy. Po útocích na dvojčata v New Yorku se situace Victorinoxu značně zkomplikovala. Kapesní nože totiž nebylo možné nadále brát do kabin letadel a prodeje rodinné firmy ze švýcarského Ibachu poklesly až o 50 procent. Firma živící 2000 zaměstnanců se nakonec přes tuto krizi ale dostala.

Jeden jako druhý - denně vyrobí ve Victorinoxu zhruba 60 000 nožů.

FOTO: Profimedia.cz

V současné době společnost vyrábí přibližně 60 000 nožů denně a celkové tržby přesahují 10 miliard korun ročně. Horolezci tyto nože stále nosí na vrchol Everestu, kde již zachránily nejeden život. NASA je dává svým astronautům a Fidel Castro tím svým, v době kdy ještě kouřil, uřezával špičky doutníků. A George Bush starší, který dostal jeden takový přímo od Elsenera během návštěvy Lugana, tento nůž později velmi rád ukazoval na veřejnosti.

Největšího konkurenta koupil



A tajemství úspěchu? Dobrý nápad, skvělé technické zpracování, které je pro Švýcary typické a dost možná také pokora. Vždyť mnoho návštěvníků centrály Victorinoxu dříve uvítal a osobně provedl starší muž v modrém pracovním obleku. Často až dlouho po samotné návštěvě lidé zjistili, že je provázel sám Carl Elsener III. Muž, který byl ve vedení ikonické značky od roku 1950 do roku 2007.

Jistě si říkáte, že podobné nože vyrábí i jiná švýcarská značka - Wenger. Máte pravdu. Obě značky vedle sebe však bez větších obtíží léta fungovaly. Victorinox byl zaměřen spíše na britsky hovořící trhy, zatímco Wenger směřoval na ty francouzské. Pro Elsenera muselo být jistě zadostiučiněním, když v roce 2005 dohlížel na převzetí firmy Wenger. Značku však nepřejmenoval a rozhodl se ji zachovat. A Wenger je i v Guinnessově knize rekordů, když se tam v roce 2008 zapsal obří XXL model nože, který měl 87 nástrojů a 141 funkcí.