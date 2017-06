V Mexiku padl rekord, který byste očekávali asi spíše v Anglii

V pondělí večer se sešli v mexickém hlavním městě Mexico City barmani a ve velkém se jali připravovat legendární a celosvětově nejoblíbenější koktejl z ginu - gin-tonic. Ne snad, že by tequila ztrácela v zemi na popularitě - to se jen 300 barmanů z hlavního města a okolí pokusilo o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Úspěšně.