Zdolal na něm třeba Petřínskou rozhlednu nebo Žižkovskou věž, díky tomu se stal českým rekordmanem. O svůj poslední zápis do české knihy rekordů se postaral ve středu, kdy sjel v rekordním čase pražské Nuselské schody.

„Tyhle schody znám jako své boty. Často tady trénuji. Výborně se na tom simulují výškové budovy, které skáču,“ vysvětluje Petr, který tak před zdoláním 182 schodů necítil téměř žádnou nervozitu. Nuselské schody nakonec sjel za 41,6 vteřiny, a připsal si tak svůj další rekord v řadě.

Rodák z jihočeské Blatné jezdí už 14 let. Jak sám říká, bez jednokolky už neudělá ani krok.

„Víc jezdím, než chodím. Už se bez ní nehnu,“ říká s úsměvem Petr, který v minulosti závodil na horském kole, ale v roce 2003 přesedlal na jednokolku. „Tenkrát jsem si ji pořídil hlavně kvůli vylepšení rovnováhy, jenže mě to neuvěřitelně chytlo,“ vypráví mladý nadšenec. Než se naučil jezdit na originálním vozítku, trvalo mu to čtrnáct dní. „Vypadá to složitě, ale je to celkem jednoduchá záležitost,“ tvrdí. Zatím si nepřivodil ani vážnější zranění, trápí ho jen holeně otlučené od pedálů.

Chce další rekordy



Na jednokolce trénuje dvakrát i třikrát týdně, v létě i v zimě. Sjíždí schody, skáče přes různé překážky. Díky tréninku si tak troufá i na zdolání výškových budov. V roce 2007 vyskákal na jednokolce Petřínskou rozhlednu, s časem sedm minut a sedm vteřin se zapsal poprvé do české knihy rekordů. O šest let později pokořil Žižkovskou věž a v nejlepším čase také zdolal nejvyšší českou budovu, brněnskou AZ Tower. Ačkoliv už má Petr na svém kontě několik rekordů, v hlavě spřádá plány na další.

„Letos na podzim bych rád vyskákal na novou budovu V Tower na Pankráci a sjel bikepark na Monínci,“ vyjmenovává Petr s tím, že v budoucnu by chtěl zdolat rovněž nějaký mrakodrap v zahraničí a zapsat se do světové Guinnessovy knihy rekordů.

Zatím mu v tom brání finance, protože je bez sponzorů a všechny náklady jdou z jeho kapsy. „V Česku tenhle sport nyní zažívá boom, ale moc profesionálních jezdců není, v zahraničí je úplně jiná situace. Tam se jezdí i mistrovství,“ podotýká Petr.

Jeho poslední rekord však podpořilo domovské město Blatná, kde rekordman žije se svou rodinou a pracuje jako automechanik.