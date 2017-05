Jak označíte teplé pivo? Pravděpodobně by zazněl nějaký výraz, který je synonymem slova moč. Toho se však rozhodně neobávají v kodaňském pivovaru Norrebro Bryghus. Z největšího hudebního festivalu si totiž nechali dovézt přibližně 50 000 litrů moči, která se bude svým způsobem podílet na výrobě novátorského piva, jehož název Pisner se od této „ingredience” odvíjí.

Pisner neobsahuje moč - to by se hodilo zdůraznit hned na začátku. Nicméně ječmen je pěstován na polích, která jsou hnojena lidskou močí místo tradiční zvířecí mrvy či umělých hnojiv.

„Důvodem, proč vyrábíme pivo Pisner je to, že jsme řemeslný pivovar z Kodaně, který svou výrobu před čtyřmi lety kompletně přeměnil na organickou, takže všechna naše piva v prodeji jsou bio. Říkali jsme si, že by byl super nápad do výroby piva také nějak začlenit recyklaci. Teď tedy testujeme naše zákazníky a šance dělat něco v tomto směru,” uvedl ředitel pivovaru Henrik Vang.

Pivocyklace v akci



Dánská rada pro zemědělství a výživu uvedla, že používání lidského odpadu v tomto rozsahu je novinkou a označila celý tento postup za beercycling, tedy pivocyklaci.

„Chutná to doopravdy dobře. Je to čerstvé a zároveň chuťově plné. Je to doopravdy dobré pivo,” uvedl Birden Eldahl, který pivo již ochutnal. Podle pivovaru stačilo 50 tisíc litrů moči z festivalu na pohnojení takového množství ječmenu, že bylo možné uvařit okolo 60 tisíc lahví piva. Otázkou je, kdo ho vypije?