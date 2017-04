Vy jste začal s kouzelnictvím už v nějakých deseti letech. Přesto ty nejzajímavější zkušenosti přišly až o nějakých 15 let později. Oč přesně šlo?

V roce 2011 jsem odjel studovat herectví na Lee Strasberg Theatre and Film Institute do Los Angeles, kde jsem se stal členem Academy of Magical Arts, jejíž klubovnou je Magic Castle – Mekka pro kouzelníky z celého světa. V Hollywoodu jsem studoval 2,5 roku.

Kdy jste se dostal pořádně na kouzelnickou scénu v ČR?



Když se budeme bavit o té nejposlednější fázi, tak v listopadu 2015 mělo v divadle Kolowrat premiéru představení 52 Lovers, což je mé sólové divadelní představení složené výhradně z karetních kouzel.

Dostáváme se ke kartám. Kdy váš projekt s tzv. Butterfly Cards začal?



V dubnu 2016 jsem vytiskl první prototypy a v listopadu/prosinci úspěšně proběhla Indiegogo kampaň, která financovala jejich výrobu, jež byla dokončena začátkem března. Na kartách jsem pracoval ale přibližně čtyři roky. Karty v sobě skrývají několik kouzelnických principů, na jejichž vývoji a kombinaci jsem pracoval postupně. Na designu karet jsme s mým spolužákem Stefanem Erikssonem pracovali od léta 2015.

Bystrého člověka asi rychle napadne, proč se karty jmenují Butterfly Playing Cards, tedy Motýlí hrací karty...

Na crowdfundingovém portálu se vám povedlo v prosinci loňského roku úspěšně získat od lidí zhruba jeden a půl miliónu korun, které jste měl k dispozici na jejich vývoj. Pro koho jsou vlastně ty karty určené?

Karty jsou určené především pro kouzelníky, jelikož umožňují dosáhnout kouzelnických efektů nemožných s žádnými jinými kartami na světě.

Popíšete, v čem budou karty kouzelníkům nápomocny? Jak je budou moci odlišovat a sledovat při svých tricích?

Jedním ze základních kouzelnických principů je tajemství. Jak budou kouzelníkům karty nápomocny vám tedy neprozradím.

Aha, díky. To velmi pomohlo... Jsou třeba klouzavější než běžné karty?

Ano, Butterfly Playing Cards kloužou výrazně více než karty, na které jsme u nás zvyklí. Jsou vyrobeny v Belgii tou nejkvalitnější technologií, která je v současné době na světovém trhu dostupná.

S jakými obtížnostmi a komplikacemi jste se setkával při jejich tvorbě? Co byla největší výzva?

Největší výzvou je uspokojit náročnou světovou kouzelnickou veřejnost. Světoví kouzelníci mají na kvalitu karet vysoké nároky. Američtí kouzelníci například zbožňují karty vyrobené United States Playing Card Company (USPCC) a jsou zvyklí na jejich standard.

To pak asi není lehké s něčím takovým na americkém trhu prorazit...



USPCC ale zase nemá dostatečné technologie na to, aby dokázala vyrobit mé karty se všemi funkcemi, jež jsem pro ně vymyslel. Továrna Cartamundi v Belgii tyto technologie má. Tiskne však na jiný papír než USPCC. Největší výzva tedy byla vyrobit karty tak, aby byly technologicky dokonalé a zároveň uspokojily kouzelníky zvyklé na karty vyráběné jinou společností. Tím, že jsme v Belgii při výrobě těchto karet doslova posouvali limity jejich strojů, si myslím, že se nám to podařilo.

Naučil jste se něco díky tomuto projektu?

Když jsem se poprvé rozhodl svá kouzelnická tajemství implementovat do vlastního karetního designu, věděl jsem toho o výrobě karet pramálo. Dnes mi píšou kouzelníci z celého světa s prosbou o konzultaci ohledně jejich karetních projektů. Jelikož jsem se ale rozhodl výrobu nesvěřit žádné produkční společnosti, ale pustil jsem se do všeho sám pomocí crowdfundingu, naučil jsem se spoustu věcí z marketingu, copywritingu, autorských práv, daňového práva, designu a všeho možného, co mě na cestě ke konečnému výrobku potkalo a bylo potřeba vyřešit.

Čerstvě vyrobené a zabalené hrací karty.

Je to váš první projekt tohoto typu? Zvažujete do budoucna něco dalšího?

Co se těchto karet týče, rozhodně je čekají další verze. Do tisku jsem je poslal, když už jsem nevěděl, co bych na nich vylepšil, ale od té doby uběhly dva měsíce a už vím o pár věcech, které bych upravil. Navíc se k nim dostanou tisíce kouzelníků po celém světě, které napadnou další využití a možnosti, co s nimi dál. S novými kartami se také opět rozbíhá má kouzelnická kariéra a s praxí budou přicházet nové nápady, takže se vůbec neobávám, že by Butterfly Playing Cards byl můj poslední projekt.

Kdy by se měly dostat karty k těm, kteří je v projektu podpořili?

Už teď někdy. Vše bylo naplánováno přibližně na půlku dubna.

Karty se dostanou logicky nejdříve asi k těm, kteří váš projekt podpořili. Budou ale posléze v běžném českém prodeji?

Kampaň podpořilo i několik prodejců, včetně českých. Karty by tedy měly být k dostání už koncem dubna ve specializovaných kouzelnických obchodech na internetu.