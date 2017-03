Menší zájem o Top Gear se po odchodu Clarksona a spol. dal očekávat, přece jen jeho tým za pořadem stál dlouhá léta a postaral se o jeho úspěch. Ránu do vazu dal ale show (a také sám sobě) nový moderátor Chris Evans, který svou úlohu vůbec nezvládl.

Top Gear je ale stále hodnotná a slavná značka, takže bylo jasné, že se bude pokračovat, i kdyby to mělo stát majlant a další vyhazovy. Po odchodu Evanse ale došlo vlastně jen ke kosmetickým úpravám, kdy jako moderátor zůstal Matt LeBlanc a k němu se do tradiční trojice posunuli Chris Harris a Rory Reid.

Video

Moderátoři Top Gearu se v traileru na novou sérii představili u pojišťováka stanice BBC.

Zdroj: Top Gear/BBC

Po nedělní premiéře nového tria to vypadá, že nový koncept se povedl. Tedy, nový koncept... Ono se samozřejmě z hlediska náplně skoro nic nezměnilo, vlastně jen celebrity budou odteď jezdit v rychlejším autě, ale u Top Gearu šlo vždy především o chemii mezi moderátory a jejich výstřelky.

Jak to vidí jinde Ve Velké Británii, kde byl začátek nové řady Top Gearu samozřejmě podrobně sledován, píšou recenzenti převážně o příjemném překvapení. „Šok, horor. Vždyť jsme se smáli,” stálo třeba v hodnocení Digital Spy. Ostatní chválí velký posun oproti minulé řadě, upozorňují však, že úplně stoprocentní to ale nebylo a je ještě potřeba odvést dost práce. Pozitivní ohlasy posbíral pořad i na sociálních sítích.

Ostatně ani The Grand Tour nepřinesla převratné novinky. Jistě, střídání měst je fajn, ale je přínosem spíš pro fanoušky, kteří se dostanou na natáčení než pro diváky u obrazovek. Segment „Conversation Street“ byly jen přejmenované zprávy z Top Gearu a „Celebrity Brain Crash“ se po pár dílech musel omrzet snad každému.

Ve středu pozornosti tedy opět bylo špičkování ústřední trojice Clarkson, May a Hammond, ale i to po čase začalo působit trochu unaveně. Přece jen borci jsou v tomto složení na obrazovkách nějakých 15 let a už toho za sebou mají hodně. Stále samozřejmě mají velké množství skalních fanoušků, kteří by je nadšeně sledovali, i kdyby si vymysleli pořad třeba o cvrnkání kuliček, ale kritické hlasy, které zazněly během vysílání jejich nového pořadu, ukázaly, že všechno má své limity.

Novodobý Top Gear totiž slavil úspěch nejenom díky atraktivnímu a zábavnému formátu, ale také díky těm třem chlapíkům, co se vozili v pro běžné smrtelníky nedostupných autech a dělali do té doby nevídané vylomeniny. Bylo tak snadné se s nimi ztotožnit a na hodinu se přenést do světa fantazie. Jenže s tím, jak ústřední trojice zestárla a také zbohatla, se divákům zároveň trochu vzdálila.

Video

Upoutávka na novou sérii Top Gearu.

Zdroj: Top Gear/BBC

Proto působí stále ještě nováčci Reid a Harris jako svěží vítr. Je z nich patrné nadšení, že vůbec v Top Gearu můžou působit a je opravdu těžké jim to nepřát a nefandit jim, takže divák si může říct „sakra, ten chlápek je skoro jako já“. V prvním dílu se ve studiu a také během roadtripu v Kazachstánu samozřejmě špičkovali, ale zároveň neměli problém si na konci opravdu upřímně popřát k úspěchu. Příjemná změna.

Právě tento pozitivní přístup by mohl být tím, co Top Gear pod LeBlancovým vedením odliší. Ostatně úspěch pořadu by ráda viděla i původní trojice moderátorů Clarkson, May a Hammond, kteří se po konci první série The Grand Tour vyjádřili ve smyslu, že si přece nemůžou přát neúspěch „svého dítěte“ a také že je fajn mít možnost sledoval další kvalitní motoristický pořad, aniž by ho museli moderovat.

Po prvním dílu nelze pochopitelně soudit, zda Top Gear ve finále uspěje, ale rozhodně se vydal správnou cestou. Sice tam nějaké zádrhely byly – všechny vtipy třeba rozhodně nepadly na úrodnou půdu – ale oproti minulé sérii je to obrat o 180 stupňů.

Z reakcí na sociálních sítích se zdá, že někteří fanoušci po odchodu původního tria na Top Gear zanevřeli, ale to neznamená, že by si pořad nemohl odlišným přístupem najít novou skupinu fanoušků. Návrat na sledovanost z dob největší slávy určitě nenastane, s tím už měli ostatně problém i Clarkson a spol., ale je tu šance najít si svou vlastní tvář. Až další díly ale ukážou, jestli na to nový tým po prvním povedeném kroku má.