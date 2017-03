Top Gear se loni po konci moderátorů Jeremy Clarksona, Jamese Maye a Richarda Hammonda vracel na obrazovky s velkým očekáváním. Obsahově show špatná nebyla, ostatně v konceptu se až tolik nezměnilo, jenže diváci postupně ubývali. Poslední díl dokonce sledovalo v průměru 1,9 miliónu diváků, což bylo nejméně v historii pořadu.

Viník byl, alespoň z pohledu fanoušků, jasný. Chris Evans nesedl svým uječeným a křiklavým projevem snad nikomu a jeho neoblíbenost zakrývala snahu ostatních moderátorů. Záhy po odvysílání závěrečného dílu proto sám rezignoval. Naopak LeBlanc zůstal a jako hlavní moderátoři k němu přibyli Rory Reid a Chris Harris, kteří v předchozí sérii působili v menších rolích.

Video

Ukázka na novou sérii Top Gearu. Zdroj: Top Gear/BBC

A právě nově vzniklé trio dává Top Gearu velkou naději získat si zpět diváky a fanoušky. U nedávno ukončené první série konkurenčního Clarksonova pořadu The Grand Tour se totiž ukázalo, že nic moc nového se už nedá v rámci obsahu vymyslet, a tak jde především o chemii mezi moderátory a o to, jak dokážou zaujmout diváky.

Ti si na rozdíl od Evanse už od začátku oblíbili právě LeBlanca, jehož narážky byly jedním z mála světlých míst minulé série. Populární Američan má navíc výhodu v tom, že dokáže přidat nadstavbu v podobě svých hereckých schopností. Jasně, oscarový herec to nikdy nebyl a asi ani nebude, ale na zábavný motoristický pořad s přehledem stačí.

Reid s Harrisem pak byli příjemným překvapením. Prvně jmenovaný zaujal především sympatickým vystupováním a nefalšovaným nadšením, ostatně do Top Gearu se i přes své předchozí zkušenosti s moderováním dostal přes veřejný konkurz. Harris zase v pořadu zúročil své zkušenosti letitého motoristického novináře a nedovolil sebemenší pochyby o svých znalostech.

Loňská sestava moderátorů. Zleva Rory Reid, Sabine Schmitzová, Matt LeBlanc, Chris Evans, Chris Harris, Eddie Jordan a Stig.

FOTO: BBC

Jistě, stále tu je konkurence v podobě The Grand Tour, která po odvysílání prvního dílu sklidila velký úspěch, ale postupem času už to tak slavné nebylo. Zdálo se, že Clarkson, May a Hammond dostali možná až příliš volnou ruku a chyběl větší dramaturgický dohled. Možná stačilo utnout sérii po šesti dílech, aby se diváci nepřesytili. Ale po bitvě je každý generálem.

Tak jako tak je očividné, že Top Gear má po nepovedeném restartu slušnou šanci na reparát. Podle zveřejněných ukázek se dá očekávat, že se bude sázet víc na humor. Opět se natáčelo v exotických lokacích, konkrétně třeba v Kazachstánu nebo na Kubě. A samozřejmě nebudou chybět ani superrychlá auta, namátkou Ferrari FXX K nebo nové Bugatti Chiron.

Na řadě je tak vzhledem ke změně obsazení takový mini restart, jehož první plody se na obrazovkách objeví v neděli.