Už po příletu do Indonésie se ukázalo, jak extravagantním cestovatelem 81letý král je. I mocní prezidenti USA a Ruska totiž do letadla a z letadla kráčejí po svých, oproti al-Azízovi to jsou ale žabaři. Pro monarchu jsou normální schody, ať mají sebečervenější koberec, příliš obyčejné. Ze svého Jumbo Jetu proto sjel po stylovém mobilním eskalátoru.

To je ale jen špička ledovce. Agentura Reuters uvádí, že král si na měsíční cestu vzal celkem 459 tun zavazadel a vybavení. Jsou v tom zahrnuty mimo jiné i jeho dvě vlastní limuzíny značky Mercedes Benz. Ano, ne jedna, ale rovnou dvě.

Před Indonésií už stihl navštívit Malajsii, kde jeho 620členný doprovod obsadil hned tři luxusní hotely v Kuala Lumpuru. Kromě dvou zmíněných zemí plánuje navštívit ještě Brunej, Japonsko, Čínu, Maledivy a Jordánsko.

Grandiózní styl cestování není u saúdského krále ničím neobvyklým, v roce 2015 třeba při návštěvě USA zarezervoval v hotelu Four Seasons ve Washingtonu všech 222 pokojů. Stejný rok zase kvůli němu a jeho tisícičlennému doprovodu byla uzavřena pláž na francouzské riviéře.