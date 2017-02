Umělá inteligence v uplynulých 20 letech dokázala člověka (potažmo nejlepší hráče v dané hře) postupně porazit v šachu, dámě a nedávno i ve staré strategické hře Go. Jenže vítězství přístroje Libratus je výjimečné v tom, že poker je úplně odlišná hra.

Počítač nemá kompletní informace o vývoji hry, aktuálním rozložení sil (karet) a problémy, které musí při hře řešit, jsou tak trochu podobné těm v reálném světě. Musí počítat s neznámou v podobě rozhodnutí ostatních hráčů, které zejména kvalitní profíci umí měnit tak, aby zmátli okolí a získali herní výhodu. Ve zkratce - počítač doposud neuměl kvalitně blafovat a ani dostatečně kvalitně blafy identifikovat. V tom se poker lišil od jiných her.

Vítězství způsobilo obří zájem o přístroj



„Schopnost nejkvalitnějšího přístroje v uskutečnění strategických rozhodnutí s dostupností nekompletních dat předčila schopnosti nejlepších lidí v této oblasti,“ uvedl profesor IT technologií Tuomas Sandholm, který sestrojil přístroj Libratus společně se svým studentem Noamem Brownem.

Vítězství přístroje okamžitě vyvolalo poptávku od společností z celého světa, které by si přály využívat algoritmus jejich přístroje na řešení problémů. A podle Sandholma by doopravdy mělo být možné ho využívat ve všech situacích, kdy jsou vstupní informace nekompletní – může jít o obchodní vyjednávání, vojenské strategie či bezpečnost v kyberprostoru.

„Počítač nemůže v pokeru vyhrát, pokud neumí blafovat. Vývoj umělé inteligence, která toto dokáže, je obrovský vědecký krok kupředu a má mnoho využití. Představte si, že by váš mobilní telefon uměl za vás vyjednat nejlepší možnou cenu nového automobilu. A to je jen začátek,“ uvedl vedoucí IT oddělení na univerzitě.

Profíky jasně přehrával



Jasný triumf počítače potvrdil i 28letý Dong Kim, jeden ze čtyř pokerových profesionálů, kteří se turnaje účastnili. Ten už bojoval i proti předchůdci tohoto stroje v roce 2015 – ten nesl jméno Claudico.

„Bylo to zhruba v polovině celé té výzvy s Libratusem, když jsem si uvědomil, že už není návratu. Má výrazně méně chyb v algoritmu. Zatímco Claudika jsme doslova přejeli a vyblafovali, kde to šlo, tentokrát se to celé odehrávalo úplně naopak,“ uvedl Dong. Hráči podle jeho slov dokázali systém porazit jen v pěti ze dvaceti dnů.