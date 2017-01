Proč stojí za to o něčem takovém vůbec psát? On to totiž není kdejaký výkal, on je to z geometrického hlediska dokonalý výkal. Tato maličká skulptura totiž používá nejen Archimédovu spirálu, ale také vzorce, který využívali staří Egypťané k tomu, aby byly pyramidy dokonale souměrné. A výsledkem je to, co vidíte na snímku.

Cena pozlaceného exkrementu činí 350 dolarů (8860 Kč), ale pokud jste pouze fanoušky dokonalých tvarů a na blýskání si příliš nepotrpíte, tak si můžete koupit to samé, jen v provedení z uhlí či černého porcelánu.

Chtěli byste si něco takového vystavit ve svém bytě?

FOTO: Skrekstore

Nabízí se otázka k čemu něco takového je. Tento nevkusný avšak geometricky úchvatný předmět může sloužit maximálně asi tak jako těžítko. Anebo jako dárek. Až se vás příště někdo z příbuzenstva, koho nemůžete vystát, zeptá, co mu dáte za dárek, garantujeme vám, že si na toto „těžítko” v mžiku vzpomenete.