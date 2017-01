Před pěti lety začala pracovat jako servírka v jedné z pařížských restaurací, kde se nedělaly koktejly. Jennifer se ale seznámila s mnoha lidmi, kteří v ní probudili touhu míchat drinky. V Café Moderne se naučila nové techniky a rovnou se začala připravovat na celosvětovou soutěž. „Trvalo mi to měsíce se na ni připravit. Ale vyplatilo se to. Byl to neuvěřitelný zážitek, vůbec jsem s vítězstvím nepočítala,“ vzpomíná na moment, kdy zaznělo její jméno jako vítězky.

Inspirace z videoher

Protože neměla tolik zkušeností s barmanstvím, brala Jennifer inspiraci ze všeho. Z filmů, hudby, obrázků a dokonce i z videoher. K vítězství musela namíchat přes třicet koktejlů.

„Dám vám příklad jednoho z nich. Byl inspirovaný mexickým taco zvaným El Taco Rojo. Použila jsem výtažek z grilované kukuřice společně s tequilou, přidala jsem červené zvonkovité papriky a domácí limonádu z bylinek a koření. Servírovala jsem tento koktejl v plavidle, které bylo vyrobeno slavným francouzským umělcem speciálně pro tuto událost,“ pochlubila se Jennifer a speciálně pro Novinky umíchala svůj oblíbený koktej s názvem Negroni, složený z tanqueray No. 10, campari, červeného vermutu a sherry.

Změna v životě

Díky vítězství se Francouzce otevřely dveře do celého světa. Stala se na celý rok tváří celé soutěže a objíždí svět, aby vybírala nové soutěžící, kteří se chtějí zúčastnit finále. To se bude konat v Mexiku. Doufá, že její příběh osloví další ženy, které si na tuto soutěž netroufly. Dokonce pomýšlí i na svůj vlastní podnik. V Praze byla poprvé v životě. „Moc se mi tu líbí, je to krásné město,“ dodala Jennifer Le Nechet.