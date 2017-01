Ještě v roce 2004 chodili muži do hospod v průměru desetkrát měsíčně. Hlavním motivem zajít na pivo či do kavárny je chuť sejít se s přáteli, pobavit se a zlepšit si náladu. Poměrně často Češi i Češky vyrážejí do restaurací, které nabízejí zahraniční kulinářské speciality, na jídlo.

Stále však platí, že Češi patří mezi největší konzumenty piva na světě. Ročně na hlavu připadne vypitých 147 litrů piva. Je to národní nápoj, pije jej devět z deseti českých mužů. Podle průzkumu český muž vypije v průměru osm půllitrů za týden, žena dva půllitry.

„Já tedy navštěvuji hospodu podstatně častěji, prakticky denně,“ říká sedmdesátiletý František. „Něco se ale mění. Zatímco zamlada jsem tak v průměru vypil sedm piv denně, dnes zvládnu tři. Je to dáno nejen věkem, ale i cenou piva,“ řekl Právu.

Ženy preferují kavárny



Ženy spíše preferují kavárny a cukrárny, v průměru navštíví svůj oblíbený podnik třikrát do měsíce. Na pivo chodí jen zhruba osm procent žen. Nikam nechodí 13 procent mužů a 20 procent žen.

Pokud není možné z různých důvodů objednat si klasické pivo, automaticky zvolí jeho nealko verzi polovina mužů.

Největší podíl konzumentů piva najdeme mezi muži ve věku 30 až 44 let a pak ve skupině 45 až 59 let, roste počet konzumentů u nejstarší mužské skupiny.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Při návštěvě restaurací, kaváren, ale i hospod preferují ženy jako nápoj teplé nealko (34 procent), to znamená většinou kávu nebo čaj, dále vinný střik nebo víno (31 procent). Stranou nezůstává ale ani pivo, které si objedná 19 procent návštěvnic podniků, jiný alkoholický nápoj si dá 14 procent návštěvnic.

U mužů převažuje drtivě pivo (77 procent), víno si dá jen sedm procent návštěvníků.

Struktura nápojů u mužů či žen se nijak za posledních deset let nemění, snad jen u žen nastal mírný posun, kdy místo studeného nealka si objednávají raději pivo.

O pivu rozhoduje chuť i cena

Devět z deseti návštěvníků hospod a restaurací má zcela jasno, která značka piva je podle něj jeho nejoblíbenější. U žen jsou to tři čtvrtiny. Jen jeden z deseti českých mužů konzumentů piva se nijak výrazně nezajímá o značku či typ piva, které si kupuje. U žen se o značku příliš nezajímají čtyři ženy z deseti pijaček piva.

Podle průzkumu CVVM při preferenci značky piva jednoznačně rozhoduje chuť. Svoji velkou roli hraje ale i cena, zejména pro nízkopříjmové skupiny konzumentů. Pokud se do průzkumu zahrnou muži a ženy, pro nadpoloviční většinu z nich je při nákupu rozhodující i cena.

Konzumenti piva připouštějí jen malý vliv reklamy na výběr oblíbené značky. To ovšem experti na reklamu neuznávají. „Mně prostě ten půllitr musí chutnat,“ říká František, „a reklama mě neovlivní, možná i proto, že v době, když běží v médiích, většinou sedím v hospodě.“