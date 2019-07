Lucie Sieglová, Novinky

„Letošní oceněné scénáře představují převážně tematicky náročnější tituly. Tvůrci měli tendenci se přiklánět k dramatům, letos jsme registrovali méně komedií a chyběly nám i tituly vyloženě ze současnosti,“ uvedla Helena Uldrichová, předsedkyně správní rady Filmové nadace a vedoucí Filmového centra České televize.

V Hlavní kategorii výbor nejvíce zaujal Jiří Miček za scénář Slavík za mříží, jenž je inspirován životními osudy salesiánského kněze Václava Filipce, duchovního pronásledovaného komunistickým režimem v 50. letech 20. století po likvidaci mnišských řádů, a trojice autorů Zuzana Kirchnerová, Tomáš Bojar, Kristina Májová, kteří ve scénáři Karavan vyprávějí příběh matky a jejího postiženého syna během jednoho netradičního dobrodružství při vynuceném putování karavanem po Itálii. Oba texty byly oceněny šekem za 180 tisíc Kč.

V kategorii Hvězda zítřka pro autory, kteří do data uzávěrky nepřesáhli věk 33 let a zároveň neměli realizovaný žádný scénář celovečerního hraného filmu, uspěly a šeky na 150 tisíc Kč si odnesly Eliška Kováříková se scénářem Slavnosti pěti lišek a Klára-Noemi Bělorová za scénář Všichni se sejdeme v Treptowském parku.

Vítězné scénáře vybral výbor nadace ve složení Ivo Mathé, Edgar Dutka, Ivo Trajkov, Kristián Suda a Petra Soukupová.

Filmová nadace po předání zároveň vyhlásila soutěž Literární příprava celovečerních hraných filmů – dosud nerealizovaný scénář pro rok 2020, opět ve dvou kategoriích, a to v hlavní kategorii pro všechny autory bez rozdílu věku a v kategorii Hvězda zítřka pro začínající autory do 33 let. Termín uzávěrky přihlášek je 28. února 2020.

Za 14 let existence podpořila nadace už sto scenáristů částkou 10,3 milionu Kč. Slavnostní předání šeků za účasti partnerů nadace, kterými jsou Barrandov Studio, energetická skupina innogy a Česká televize, se uskutečnilo během 54. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.