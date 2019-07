Lucie Sieglová, Novinky

Režisérka Olga Sommerová se v dokumentu zabývá jak bohatým profesním životem Suchého, tak i umělcovým soukromím.

Suchý ve filmu hovoří o svých divadelních začátcích, vlivu Voskovce a Wericha na jeho tvorbu, spolupráci s Jiřím Šlitrem i o rodině a ztrátách, jimž musel čelit. Film je prodchnutý unikátními záběry ze soukromého rodinného archivu Jiřího Suchého.

Olga Sommerová natočila portrét o jedné z klíčových osobností české kulturní scény Jiřím Suchém.

„Stojím před velmi těžkým úkolem, když mám říct pár slov k filmu, který vlastně hlásá jediný: že jsem děsně dobrej,“ rozesmál premiérové publikum a pokračoval: „Poněvadž když ten film teď budu po zásluze chválit, tak si to leckdo může zle vykládat. Kdyby tam ta Olinka Sommerová natočila alespoň něco o mých neřestech, tak už by mně bylo snáz, ale natočila to takhle a já to musím s pokorou přijmout,“ řekl Suchý.

Do kin snímek vedle režisérky a protagonisty doprovodila také mj. asistentka režie Irena Zlámalová, zvukař Dan Němec, střihačka Blanka Kulová nebo kameramanka Olga Malířová Špátová.