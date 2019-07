Lucie Sieglová, Novinky

Hrdinkou je mladá žena trpící Downovým syndromem, která se musí srovnat s náhlou ztrátou matky. Navzdory hendikepu je to právě pozitivní energií nabitá Dafne, která se ujme role jakési pečovatelky o truchlícího otce a stává se „tou dospělejší“.

„Na Berlinale jsme získali cenu FIPRESCI, ale nejdřív jsme odjeli do Itálie a já jsem se pak vrátil cenu převzít. Carolina byla zvědavá, zajímalo ji, jak předávání probíhalo, tak jsem jí to vyprávěl. A ona mě přerušila a řekla: ,No Federiko, nakonec bych řekla, že i ty na tom máš podíl‘,“ rozesmál režisér publikum i svou herečku.

„Řekla jsem to velmi spontánně,“ reagovala na jeho slova, „mínila jsem tím, že jsem se na tom filmu nepodílela jen já, ale velkým dílem i režisér,“ dodala Raspanti, která stejně jako filmová postava okouzluje okolí svou bezprostředností.