Střihačská legenda Alois Fišárek: Kdybych nepracoval, tak umřu

Fišárek společně s tvůrci a herci nový film režiséra Dana Svátka představil v Karlových Varech a zkušený střihač ukázal, že ani ve věku 79 let nepolevuje v pracovním vytížení.

„Kdybych nepracoval, tak bych umřel. Musím pracovat, protože jsem vždy pracoval tak intenzivně, že jsem si nevybudoval žádné koníčky. Tudíž, když nemám žádné koníčky, tak raději pracuji,“ přiznal Novinkám Fišárek.

Alois Fišárek s cenou za celoživotní přínos české kinematografii. Foto: Jan Handrejch, Právo

„Naštěstí mám ženu a děti, kteří jsou mi naklonění a pomáhají mi v tom,” dodal. A díky svému věku, zkušenostmi i blízkými přáteli z filmařského světa si projekty může vybírat. Jako právě v případě filmu Dvě slova jako klíč.

„Je podstatný rozdíl mezi scénářem a natočeným filmem. A tady jsou vynikající herci, ale i neherci, fungují tam bezvadně a líbí se mi, jak se to střídá. Ještě to není hotové, ale až se to dotočí, tak to bude dobré,” pochválil štáb.

Vedle filmu Davida Svátka má Fišárek jako střihač také rozpracovaný filmové zpracování divadelní hry Amerikánka, které natáčí Viktor Tauš. Naopak už hotový snímek Slovo režisérky Beaty Parkanové, který také nastříhal, letos soutěží v Hlavní sekci karlovarského filmového festivalu.

Filmy stříhá už téměř 60 let

Fišárek vystudoval pražskou FAMU a v oboru se pohybuje už od roku 1964. Za téměř 60letou kariéru zanechal svůj střihačský rukopis v celé řadě filmů, jako je například Akumulátor 1, Tmavomodrý svět, Kuky se vrací či oscarový snímek Kolja.

Alois Fišárek stříhá filmy už 58 let. Foto: Milan Malíček, Právo

Neztratil ani krok s moderními technologiemi a digitálními technologiemi, které v průběhu let celý filmařský svět proměnily.

„Neumím to moc s telefonem, počítač mám doma, ale maximálně si přečtu zprávy nebo něco podobného. Takže s tím moc nepracuji, ale střihu rozumím. Jde mi to docela dobře. Neumím to moc rychle, ale možná, že když už mám hodně velké zkušenosti, tak jsem v podstatě stejně rychlý jako ti mladí,“ vysvětlil Fišárek.