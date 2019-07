Lenka Hloušková, Novinky

Letos se na MFF KV představila řada filmů, které bude v následujících měsících mířit do kin. Jen namátkou: Šarlatán, Jan Žižka, Poslední aristokratka, Staříci, Nabarvené ptáče, to jsou filmy, do nichž v různé formě vstupují historické reálie.

Ten, kdo raději sedí u televize, se může těšit na Stockholmský syndrom, pokračování Marie Terezie nebo Bez vědomí. A teď rozhovory a video zpravodajství (skoro) po pořádku...

Zahájení s hvězdnou Američankou, Julianne Mooreovou



Video

Záznam: Příchody hvězd na slavnostní zahájení 54. ročníku KVIFF

Hlavní hvězdou zahájení filmového svátku se letos stala americká herečka Julianne Mooreová. Od prezidenta akce Jiřího Bartošky převzala hned na začátek akce Křišťálový glóbus.

Video

Julianne Mooreová převzala Křišťálový glóbus

Ve Varech celkem strávila několik dnů, během nichž mimo jiné promluvila na tiskové konferenci a s manželem Bartem Freundlichem uvedla snímek Otisky prstů.

Video

Julianne Mooreová a Bart Freundlich uvedli na karlovarském festivalu snímek Otisky prstů.

Šťastný nový rok, přál Bartoška

Do víru filmového dění se vrhnul během MFF KV také jeho prezident Jiří Bartoška. Zvládl hned několik filmů, včetně Yesterday a předpremiéry projektu HBO Bez vědomí. Na konec MFF KV před novináři zmínil, že asi „dal svůj rekord”.

Video

Záznam: Představení traileru k filmu Šťastný nový rok

S dalšími hereckými kolegy pak představil nový slovenský film Šťastný nový rok! Premiéru bude mít před Vánocemi. A je kolem něho dost tajností.

Topmodelka Hana Soukupová: Vyrůstala jsem v karlovarském paneláku



Karlovy Vary miluje také česká topmodelka Hana Soukupová. Ve městě se narodila a domů se vrací poměrně často. „Nemám to daleko. Žiju na Mallorce, to není daleko,” řekla a dodala, že chce, aby jejich děti mluvily dobře česky.

Video

Hana Soukupová o Maradonovi, skle a jednom paneláku.

Marek Taclík: Asi mi hrozí škatulka nedůvtipných lidí

Novinky.cz vyzpovídaly ve Varech také oblíbeného herce Marka Taclíka. Říkal mi, že chodil svědomitě do kina, a prozradil, že když si může na konci akce říci: líbila se mi polovina zhlédnutých filmů, je to úspěch. Tak snad uspěl.

Video

Marek Taclík: o atletice, přátelství, hudbě a filmech

Přesvědčilo mě, že celou dobu sedím, žertoval o roli ve Stařících Jiří Schmitzer

O sezení, ovšem ne v kinech, žertoval na tiskové konferenci na MFF KV také Jiří Schmitzer. V Domě ČT byl součástí delegace představující nový snímek Staříci, v němž se dva senioři chystají zabít muže, který jim za komunismu zničil životy. Pozoruhodné je, že příběh vycházel z reálných událostí.

Video

Jiří Schmitzer hovořil na karlovarském filmovém festivalu o svém novém filmu Staříci.

Vojtěch Kotek: O Marii Terezii, Štěpánovi a hraní v kulichu

Očekávaným televizním projektem bude také pokračování úspěšné Marie Terezie. Zabodovala nejen u nás, ale také v Rakousku, na Slovensku a v dalších zemích, kam byl úspěšný kus prodán. I proto se nyní natáčí dvoudílné pokračování. Manžela císařovny si opět zahraje český herec Vojtěch Kotek. Ten si spolu s dalšími trochu postěžoval na těžké kostýmy... Paruku označil za takového „kulicha”. Video Vojta Kotek o vedru, "kulichu" a těžkých kostýmech

Petr Jákl: Rozpočet Jana Žižky? Už je přes čtyři sta miliónů. Premiéra bude za rok

Jedním z nejčtenějších textů na Novinkách byl rozhovor s režisérem Petrem Jáklem. Ten sice přijel do Varů jako producent, ovšem našel si rovněž pár minut na povídání o svém novém filmu, Janu Žižkovi. Jeho rozpočet se vyšplhal na částku přesahující 400 miliónů korun. Premiéru má mít za rok.

Video

Petr Jákl o filmu, Janu Žižkovi, staré Praze, tricích a penězích

Helena Třeštíková: Připravuji dokumenty o Ester Janečkové i 46leté prostitutce

Oblíbená česká dokumentaristka Helena Třeštíková se na MFF KV dozvěděla, že se dostala do prestižní poroty vybírající filmy, které získají v USA Oscara. Ve Varech uvedla svůj snímek Forman vs. Forman. A diváci jí (nejen) za něj tleskali ve stoje.

Video

Rozhovor s Helenou Třeštíkovou o chystaných filmech, Ester Janečkové





Režisér Dan Svátek: O nadšení z Davida Švehlíka a Stockholmském syndromu

Režisér Dan Svátek přivezl na MFF KV svůj nový televizní projekt. Dvoudílný Stockholmský syndrom. Podobně jako loni, kdy ve Varech představoval svůj, následně velmi úspěšný film, vsadil na herce Davida Švehlíka.

Video

Rozhovor s Danem Svátkem o hercích, kamarádství a závislostech

Ivan Trojan o Šarlatánovi: Je dobře, že jsme s Josefem z jednoho vejce

Slavná režisérka Agnieszka Hollandová si odskočila do Varů jen na několik hodin. Právě dokončila natáčení chystaného Šarlatána. Přivezla s sebou také dva Trojany: Ivana a Josefa. Oba alternují v jejím novém filmu jednu roli. Hrají slavného léčitele Jana Mikoláška. Do kin půjde snímek příští rok.

Video

Ivan Trojan a Josef Trojan se představili jako Šarlatáni

Jiří Strach: Anděl Páně 3? Důležité biblické události jsou v trojici

O Ivanu Trojanovi jsem mluvila také s režisérem Jiřím Strachem. Ten nenápadně zmínil, že mu v hlavě leží jeden plán: trojka oblíbené pohádky Anděl Páně. Jednoznačné: ano, budu točit, ovšem nevyslovil. Asi to ví jen Bůh.

Video

Režisér Jiří Strach o Andělu Páně 3, Kleci a Docentovi

Matěj Ruppert: Mám v sobě přirozený nesexuální exhibicionismus

Dalším pravidelným hostem festivalu je také zpěvák Matěj Ruppert. Do Varů přivezl rodinu a „chodil do kina, když mu dali volno”. V rozhovoru třeba prozradil, že Monkey Business si dávají v posledních letech „celozávodní dovolenou, aby si členové kapely užili děti za hezkého počasí”.

Video

Matěj Ruppert o pivu a exhibicionismu

Vítěz na závěr?



Všechny naše statistiky ovšem doslova zboural muž, který do Varů poslal „jen” video. Herec Petr Čtvrtníček se v něm svým typickým humorem vyjádřil ke kauze peněz České zbrojovky na festivalu, proti nimž někteří filmaři otevřeně vystoupili. Až absurdní kauzu odstartoval její plakát k MFF KV: We love shooting. Věta se totiž dá přeložit do češtiny dvěma způsoby: Milujeme natáčení/Milujeme střílení.

Video

Vzkaz Petra Čtvrtníčka do Karlových Varů

S dovolením využívám k ukončení našeho video zpravodajství na MFF KV závěrečných slov ve Čtvrtníčkově krátkém videu: „Tě pic!“

Příští, již 55. ročník MFF KV proběhne od 3. do 11. července 2020.