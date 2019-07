Lenka Hloušková, Novinky

Poslední aristokratka přijela v pátek do Varů. Prozradíte mi, kdy jste dostala nabídku na hlavní roli?

YS: Myslím si, že to bylo sedmého listopadu.

A jak vás pan režisér našel?



YS: Pan režisér dal takové video na Facebook, které mi poslala moje známá. Vyzýval v něm všechna děvčata, ať natočí video, kde se představí a že je možná vybere.

JV: To zní ode mě dost úchylně, ale šlo o herecký výkon.

Vy jste studentka konzervatoře?

YS: Studuju v Ostravě. Na Janáčkově konzervatoři.

Co jste na ten videozáznam namluvila?



YS: Řekla jsem, že jsem Yvona Stlařová, že mi právě bylo sedmnáct let. To jsem vzala jako takové štístko. Zrovna ten den jsem měla narozeniny. A to bylo všechno. Video mělo být dlouhé do minuty, a ač se to třeba nezdá, to je velmi krátká doba.

Zleva: Eliška Balzerová, Jiří Vejdělek, Yvona Stolařová, Vladimír Smutný a Pavel Liška

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Kolik takových videí jste dostal?

JV: K Poslední aristokratce, myslím si, něco přes 150. Trošku jsem byl varován, že by to celé mohlo být tak nějak nepříliš talentované, ale většina těch dívek to nepotvrdila. Byly velmi nadějné a talentované. A já jim všem ještě jednou děkuji, že se takhle zasnažily. Jenže, holt, když jsem viděl Yvonku... Konkurence byla ale hodně silná.

Vy jste se díval dvě a půl hodiny na videa, v nichž se objevovalo: dobrý den, jmenuji se tak a tak, a chci u vás hrát?

JV: Myslím si, že jsem se určitě díval ještě déle, protože jsem si něco pouštěl i víckrát, abych to přebral, protože jsem řadu těch dívek i pozval na skutečné kamerové zkoušky, z těch dívek jsem pak vybíral dál a dál. Propadávaly takovým sítem, až se Yvonka na konec ukázala jako nejlepší kandidátka do Poslední aristokratky. Velice mě potěšila i videa z mého rodného města. Dvě dívky přijely na kamerové zkoušky ze Šluknova.

Původně literárních postav se ujala česká herecká esa. Nechybějí mezi nimi Vojtěch Kotek, Hynek Čermák nebo Tatiana Vilhelmová.

FOTO: Evolution Films

Chápu dobře, že jste měl na ploše počítače kolonky: vyhodit, smazat, možná, určitě...

JV: Já nemažu. Vždycky herečkám říkám, že se ke mně vyplatí přijít na kamerové zkoušky, že i když to možná teď nevyjde, tak si tu dívku pamatuji a příště, když hledám jinou roli, jiný typ, tak zalovím ve své paměti a potom i v počítači a znovu si ji pozvu. Možná to vyjde. Mám takovou zkušenost třeba s Verunkou Kubařovou, kterou jsem nejprve neobsadil do jedné věci, ale pamatoval jsem si ji. A když jsem obsazoval Ženy v pokušení, tak jsem ji pozval. Dokonce jsem na ni celé týdny čekal, protože byla někde v cizině, v zahraničí...

Velkou roli si ve snímku, který do českých kin půjde na podzim, zahrál i Martin Pechlát.

FOTO: Evolution Films

Jak si myslíte, že jste přesvědčila pana režiséra, že jste TA jediná ze 150?



YS: To nevím. A kdybych to věděla, tak to ani neřeknu. Asi velkou roli v tom celém hrálo to, že jsem přišla na kamerovky a tam na mě čekala hrozně fajn atmosféra. Ani jsem neměla pocit, že mě někdo natáčí, že mě někdo zkouší, že někdo zkouší, jak na tom jsem, bylo to hrozně super.

Sama si pamatuji, když mi vyšel první článek, jak intenzivní emoce se při pohledu na něj dostavila. Jak to bylo u vás, když přišel e-mail či telefonát: přijďte na kamerové zkoušky.



YS: Volali mi zrovna, když jsem byla v práci, na brigádě. Měla jsem asi pět zmeškaných hovorů. Ale já pracovala, nemohla jsem to vzít. A pak, když jsem mohla, šla jsem si ven zavolat... Když jsem se vrátila dovnitř, nemohla jsem nic říct nahlas, protože to bylo tajné, nebo já jsem to chtěla mít tajné. A na konec jsem tam začala pištět.

Můžu se zeptat, co děláte za brigádu?



YS: Teď už zase nic, ale dělala jsem v ostravském divadle uvaděčku.

Vím, že je dotočeno. Jste teď ve střižně?



JV: Poslední aristokratka je už dostřihána, takže teď nás čeká zvuk a nasazování hudby. Takže z toho základního je hotovo. Jsem rád, že to dopadlo tak, jak jsme si všichni představovali. A doufám, že to dopadlo tak, jak si představují diváci a čtenáři, kteří četli původní předlohu od pana Bočka.

Kastelán a spisovatel Evžen Boček.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Evžen Boček, kastelán, napsal těch dílů několik. Kombinujete je nějak? Či je to dle jednoho?



JV: Nekombinuju je. Vždycky říkám: je to první díl, vlastně to ani není první díl... Ve filmu je asi padesát, šedesát stran prvního dílu. Je to úvod, první Vánoce, která rodina Kostkových na Kostce tráví.

Premiéra je naplánována na kdy?

JV: Premiéra Poslední aristokratky je naplánovaná na 24. října. Takže, myslím, že si užijeme příjemný začátek zimy a předvánoční čas v kině.

Úspěšná kniha Evžena Bočka míří po divadle také na filmové plátno. Režie snímku se ujal režisér Jiří Vejdělek.

FOTO: Evolution Films

Myslíte si, slečno Yvono, že vám to změní život?



YS: Já doufám.

V jakém směru?



YS: Doufám, že se třeba ukáže něco dalšího.

Kolik let máte ještě do maturity?

YS: Dva roky. Teďka jdu do třetího ročníku.

Co pak?



YS: Nevím. Vůbec nevím, tohle je pro mě hodně daleko.

Prozradíte mi něco o roli, o své Marii?

YS: Myslím si, že Marie je holka jako já. Jen jsou tam jiné okolnosti. Je to trošku jiná doba. Je to vlastně obyčejná holka se specifickými rodiči.

A ti vlastní hrad?



YS: Ano.

Spala jste někdy na hradě nebo zámku?



YS: Možná na nějaké zřícenině, na nějakých zbytcích, ale jinak ne.

JV: Nepovídej, že si nespala alespoň během natáčení v nějaké pauze, přímo na place nebo za kamerou. Protože to bylo samozřejmě velmi náročné.

YS: Za kamerou ne. Ale je pravda, že v našem pokojíčku, měla jsem pokojíček s Eliškou Balzerovou, tam jsem usnula. Takže ano, spala jsem na zámku.