Lenka Hloušková, Novinky

Vážení čtenáři, pro zachování atmosféry našeho povídání, s dovolením, ponechávám rozhovor v původní, tedy hovorové podobě, včetně neobvyklé délky odpovědí. Ve spisovné formě by to totiž už nebyl Matěj Ruppert.

Od podzimu budete moderátorem televizního pořadu o pivu, co mi o něm prozradíte?



No já jsem tedy spolumoderátorem, on to celé vymyslel pan doktor Zdeněk Susa, což je už pán v letech, je v důchodu. A protože jeho lékařská kariéra byla skončena, tak se vrhnul, už asi i před tím, a začal se o pivo zajímat nejenom z toho laického pijáckého hlediska, ale i zevrubně: o historii, o technologii výroby, o tom, jak se ta technologie vyvíjela po staletí.

A napsal krásnou knihu, po které se teď připravil dvanáctidílný dokument ČT (Pivní putování – pozn. red.), který od podzimu půjde, ve kterém já tedy jsem jako s ním spoluprovázivší. Já totiž nemám slovo moderátor moc rád.

Jako porotce pěveckého klání SuperStar

FOTO: archív TV Nova

A vtipné je to, že se to netýká jednoho konkrétního pivovaru, je to vlastně obecně o pivu a o Čechách a o Češích, protože on má jeden zajímavý postřeh, že to pivo bylo skoro u všech dějinných zvratů a důležitých dějinných událostí za posledních 500 let, možná déle. A buď to tam u těch událostí skutečně pivo bylo, anebo si můžeme představit, že u těch událostí bylo. Takže to pivo, si myslím, že je pro nás pro Čechy strašně důležitý, myslíme si, myslím, dost oprávněně, že máme nejlepší pivo na světě, já jsem o tom přesvědčený, speciálně tedy to z Plzně já považuji za nejlepší pivo na světě a samozřejmě se tím trošku pyšníme a máme takovou tu zdravou hrdost.

Uf. Zastavím vás.

Ne. Ještě ne. Já vám řeknu jeden takový příběh. Kdysi dávno, ještě za komunistů, přijela moje sestřenice z Austrálie, tenkrát tam žila s mojí tetou a strejdou, kteří tam emigrovali, a přivezla si s sebou dva nápadníky, takový dva osmahlý krásný svalnatý surfaře ze Sydney a můj otec už v té době uměl velmi dobře anglicky, protože určitou dobu byl v Americe, a zeptal se jich, tak co, kluci, půjdeme na pivo, pijete pivo? A oni že no jasně, jsme Australani. No, tak nebylo to tenkrát úplně snadné, ale sehnal stůl U Tygra, ve vyhlášené pražské pivnici, tam je posadil, objednal tři piva, oni přinesli ty tři piva, oni se tak krásně napili, táta si řekl, tady to je špičkový to pivo, to není možný. A teď říká, tak co kluci, jak vám chutná? A oni, no je to dobrý, ale prosím tě, Kájo, proč je tam tolik pěny? A jemu bylo jasný, že dává tedy trochu perly sviním.

No a vzala si někoho nakonec?



Ne, myslím, že ne.

Neprošli pivním testem?

Nevím, jestli ona je zrovna zkoušela z pivních testů, ale ona byla ještě velice mladá, a to až pak posléze se vdala za jiného Australana, velice sympatického.

Dokážete si představit, proč jste se stal moderátorem pořadu o pivu právě vy?

Já nevím, já jsem si vždycky myslel, že vypadám jako Jean-Paul Belmondo nebo Alain Delon, ale spíš mi všichni říkali, že vypadám jako Švejk, tak možná z toho důvodu.

Švejk v podání pana Rudolfa Hrušínského?

Asi spíš Švejk v podání pana Hrušínského, ne v podání pana Nolla (herec Karel Noll – pozn. red.).

Kde jste objevil v sobě schopnost bavit lidi?

Takhle bych se asi zdráhal sám o sobě hovořit. Doufám, že je to pravda, že se mi to občas podaří, protože si myslím, že určitý druh zábavy je i součástí koncertů Monkey Business, myslím, že dost důležitou stránkou. Ale já bych to asi spíš řekl, takovým nějakým přirozeným nesexuálním exhibicionismem.

Tanečnice Alice Stodůlková a Matěj ve StarDance

FOTO: archív ČT

I když i na koncertech Monkey Business se někdy rád obnažuju, ale není v tom žádný sexuální podtext, je to spíš ta touha bavit lidi, a to jsem měl asi od dětství, že jsem se furt někde předváděl, furt jsem někde zpíval, imitoval herce, imitoval zpěváky, že to bylo takové přirozené.

Vyrostl jste na pražském Jižním Městě v 90. letech...

Ne, já jsem na Jižním Městě nikdy nebydlel. Já jsem bydlel na Novém Městě v Myslíkově ulici, na základní školu jsem chodil do Resslovy ulice a Praha 1 a 2 to je oblast mého dětství.

Tam jsou vyhlášené pivnice, na tom se shodneme. Máte je obchozené všechny?



Mám, ale spíš tak, že jsem tam chodil vyzvedávat tatínka. Nebo jsem občas chodil se džbánek pro pivo, to se ještě tenkrát smělo. Tak asi nejvíc, jsem takhle chodil pro tatínka ke Zpěváčkům a k Bubeníčkům a samozřejmě jsem byl také několikrát pro tatínka U Fleků, i tam jsme samozřejmě natáčeli s naším pivním putováním. Což jsem se mimochodem dozvěděl díky tomu seriálu, že je to jeden z nejstarších pivovarů vůbec nejen v Čechách, ale i v Evropě. Málokterý pivovar je takhle starý bez přerušení výroby.

Myslíte si, že kdybychom si všichni tady dali pivo, že se na něčem shodneme?

Věřím tomu, že kdybychom si ho dali tady v tomhle stanu, tak se shodneme na tom, že to plzeňské je skutečně to nejlepší.