Věra Míšková, Právo

Dojatá pak společně se svým spolurežisérem a střihačem Jakubem Hejnou uvedla film, který se s úspěchem promítal už na nedávném festivalu v Cannes v hlavním programu, což se novému českému filmu nestalo už pětadvacet let.

Po projekci následovaly další dlouhé ovace vstoje a snímek, který vypovídá s mimořádným emotivním nábojem o nejslavnějším českém režisérovi, se vzápětí vyhoupl do čela žebříčku Divácké ceny deníku Právo.

A netrvalo dlouho, přišla další skvělá zpráva. Americká akademie filmových umění a věd pozvala Helenu Třeštíkovou do svých řad, což znamená, že pokud pozvání přijme, bude v budoucnu mimo jiné hlasovat o udílení Oscarů. Stejné pozvání dostali i herci a kaskadéři Ladislav Lahoda a Pavel Cajzl.

„Nevycházím z překvapení, ani nevím, jak na mě přišli,“ řekla Právu Třeštíková a připustila, že to možná způsobil právě ohlas filmu Forman vs. Forman v Cannes.

„Kuriózní je, že se to dozvídám od lidí, kteří to vědí ze sociálních sítí, na kterých se momentálně nepohybuji, protože jsem si do Karlových Varů nevzala počítač, neprohlížím e-maily a manžel je na chalupě, takže ani pražskou poštovní schránku nevybírá a do mého počítače se nedívá,“ řekla režisérka. „Muž má největší starost, jak to vysvětlí našemu pejskovi.“ Už vážněji pak potvrdila, že pozvání ráda přijme, jen se k ní musí oficiálně dostat.

„Ohromná pocta“

„Je to ohromná pocta a jsem samozřejmě ráda, že se o českých filmařích ví. Jsem součástí české kinematografie a každá taková událost může povědomí o ní pomoci. Takže je to velká čest pro mě osobně a doufám, že to bude mít i nějaký širší smysl,“ řekla Právu Třeštíková.

Akademie letos pozvala do svých řad dalších 839 umělců z celého světa, polovina z nich jsou ženy. Pokud pozvání přijmou, stanou se nově členy také americká zpěvačka a herečka Lady Gaga, americký herec Sterling K. Brown, švédský herec Alexander Skarsgard, legenda francouzského filmu a divadla Jean-Louis Trintignant, britští herci Claire Foyová a Tom Holland či zpěvačka Adele. Přijme-li většina z pozvaných umělců, přesáhne počet členů akademie devět tisíc.