Jan Žižka je dotočený víc jak půl roku. Jak daleko jste s přípravou, aby mohl jít do kin?



Teďka jsme ve střižně. Stříhám sedm měsíců. Měsíc stříhal stříhač v Americe, pak přijel sem na Barrandov a je na Barrandově. Takže teď jsme ve fázi, že nám zbývají ještě čtyři měsíce střihu.

Je to vážně hodně náročné. V současné době máme asi přes tři tisíce střihů. A jelikož Steven Rosenblum je opravdu špičkový střihač, který má zkušenosti s podobnými typy filmů, stříhal mimo jiné Statečné srdce nebo Posledního Samuraje, které jsou historické snímky, bojové, s akcí, tak to prostě trvá...

Teď je nějaká první verze střihu, o níž si každý den nějak povídáme. Zkoušíme to a to, což je taková zajímavá práce. Pak to skočí do té titěrné, abychom dotáhli všechny ty střihy tak, jak mají být. A budeme mít rovněž obrovské množství trikových záběrů. Což jsem v podstatě předpokládal, částečně, ale teď se ukazuje, že jich může být například až tisíc. Uvidíme, jak to na konec dopadne... Předpokládáme, že příští rok, někdy v půlce, bychom měli mít hotovo s tím, že by mohl mít film premiéru.

Půlka roku znamená červen?



To znamená plus mínus tenhle termín za rok.

Zmínil jste triky. Ty jsou velmi drahé. Původní rozpočet filmu činil 80 miliónů korun. Vy jste ho několikanásobně překročili. Máte to spočítané, aby vám to vyšlo?

Původní rozpočet filmu, opravdu dávný, byl něco kolem devadesáti miliónů. Pak jsme ho zvýšili na 275 miliónů korun. Teďka je už přes čtyři sta miliónů a já doufám, že to už moc neporoste dál, protože by to bylo opravdu nebezpečné vůči produkci a vůči tomu, co máme. Samozřejmě, že triky film ovlivní.

Postprodukce je strašně důležitá. Například děláme celou starou Prahu ze 14. století. Karlův most, což je velmi náročný záběr. Musíte kvůli němu udělat kompletní starou Prahu. Jde přitom o jednu věc, co tam chci mít.

Tenhle film je určený nejen pro českého diváka, ale pro celý svět. Chci ukázat Českou republiku tak hezky, jak já ji vnímám já, hrdý Čech... Jsem na to, že jsem Čech hrozně pyšný. Proto chci podobné věci ve filmu ukázat nejlíp, co to jde.

A jde to?



Samozřejmě, s nějakými ale. Ten film je z doby, kdy byly nepokoje, hodně se bojovalo, zabíjelo. Byla to drsná doba, ale ta příroda, ty hrady jsou nádherné pořád. To bych právě chtěl, aby to bylo ve filmu vidět. A ten rozpočet s tím souvisí... Zatím to vypadá, že to vše vyjde, z postprodukčního rozpočtu, ale uvidí se.

Chápu dobře, že bude česká i americká premiéra?



Mělo by to tak být. Určitě plánujeme českou i americkou premiéru. Ale těch premiér bude asi ještě víc, zmíněné dvě jsou základní. Chci taky, abych do Čech na premiéru dostal co nejvíc lidí, kteří se projektu účastnili. Uvidíme, jak budeme úspěšní. Vždy záleží na tom, kdo v té době kdy a kde točí. Zorganizovat takovou věc je někdy poměrně komplikovaná záležitost.