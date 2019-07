Veronika Bednářová, Festivalový deník

Přijel jako režisér snímku Světlo mého života, který si sám napsal, natočil, produkoval a hraje v něm hlavní dospělou roli. Světovou premiéru měl tenhle nezávislý film na letošním Berlinale, českou premiéru včera ve Varech. Vedle něj sedí třináctiletá Anna Pniowsky, dívka, která hraje ve filmu postavu vyrůstající bez ženského vzoru.

Při úvodu k české premiéře filmu ve Velkém sále se Casey Affleck nechává slyšet, že Vary jsou jedním z jeho nejoblíbenějších festivalů na světě – a to že na festivaly jezdí často. Poprvé tu byl před dvěma lety – spolu s početnou skupinou texaských filmařů a experimentálním snímkem Přízrak režiséra Davida Boweryho. Cenil si tehdy velkorysosti varských fanoušků.

Casey Affleck s Annou Pniowsky při programu KVIFF Talks mluvil před diváky.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Natočit film trvá hodně dlouho, některé se povedou víc, některé míň, ale je to jako s dětmi – máte je rádi všechny stejně,“ dodává dnes, kdy má za sebou už druhý režijní počin.

Dystopie bez žen

Právě s dětmi a rodičovstvím jeho nový film Světlo mého života hodně souvisí. „Začal jsem jej psát už dávno a týká se mé zkušenosti rodiče, takže zásluhu na něm mají i moje dvě děti,“ vysvětluje a představuje hlavní, dnes už dospívající herečku Annu, která je podle něj velmi „statečná, talentovaná a pracovitá“.

A Annu chválí dál: „Tomu filmu se hodně věnovala a pomohla jeho současné podobě. A až bude mít za sebou střední a vysokou, určitě ji uvidíte ve spoustě dalších snímků.“

Příběh rodičovské lásky, který se soustřeďuje čistě na vztah dvou lidí, je tu metaforicky zahalen do dystopie. Co se stane, když na zemi nezůstanou žádné ženy? „Jako rodič přece musíte chránit své dítě. I když je to někdy na úkor jeho emocionálního vývoje,“ vysvětluje Affleck.

Drsná Kanaďanka



Příběh je ale taky o mladém člověku, který cítí přirozenou touhu se od rodiče už odpoutat, být nezávislý. „V ideálním případě by vám mělo být na konci filmu jasné, že dítě je schopné být si samo svým zachráncem,“ dodává Affleck, který původně psal příběh o otci a chlapci.

Oba jeho synové se ale okamžitě vzbouřili a tak přímou inspiraci mu zakázali. Chlapce proto vyměnil za dívku a inspiroval se svými neteřemi.

Casey Affleck s Annou Pniowsky při příjezdu k Thermalu.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Snažil jsem se ukázat, co se odehrává v dítěti, nad nímž rodiče pořád drží ochrannou ruku, i když ono už dávno nechce,“ vysvětluje a jako další inspirační zdroj uvádí virus zika. „Když se tenhle virus objevil, zdálo se mi zajímavé, že existuje nákaza, která napadá jedno pohlaví víc než druhé.“

Ten sci-fi film o otci a dceři má dvě hodiny a je to náročná odysea. Anna Pniowsky, která sama o sobě říká, že je „drsná Kanaďanka“, ale náročné natáčení v chladných podmínkách zvládla. „My jsme si nevybrali Annu. Anna si vybrala nás. Cítil jsem, že je to ta pravá. Věděl jsem dokonce, že nepotřebuju, aby byla přesně taková, jako je ta postava, protože Anna to celé jednoduše zahraje. A taky vždycky zahrála. Je tam hodně dialogů: všechny se je naučila a každý den přišla perfektně připravená. Tím mi nesmírně zjednodušila život.“

Bratři Affleckovi i bratři Coenovi



Casey Affleck mluvil v rozhovoru pro Festivalový deník i o tom, že by rád znovu pracoval s bratrem Benem: „Myslím si ale, že nejlepší na světě jsou bratři Coenovi. Rád bych s nimi pracoval. Ale pak si zase říkám, že kdybych s nimi točil, tak bych je třeba zklamal – a to by teda bylo smutný. Navíc nemám rád filmy, ve kterých hraju, takže kdybych natočil film s jedněmi ze svých nejoblíbenějších režisérů, neměl bych ho pak šanci vidět. Je to komplikované. Což ale nemění nic na tom, že Coenové jsou skvělí!“

Na otázku, zda sem do Varů přiveze i svůj příští film, když jsou tady jeho díla přijímána tak příznivě, vykřikne: „No jo, máte holt špatný vkus!“ Ale pak hned dodává: „Ale přijel bych znovu strašně rád! Je to tady nejlepší! Tenhle festival si na nic nehraje, všichni jste tu moc milí, kina jsou krásná, město nádherné a taky tady máte skvělé počasí!“