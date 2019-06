Stanislav Dvořák, Novinky

Unavený venkovský šerif (Bill Murray) se svým kolegou Ronniem (Adam Driver) prožívají další nudný den ve službě. Už nespočetněkrát řešili údajné krádeže slepic místním tulákem a neberou je příliš vážně. Obecný úpadek a zlenivění státních orgánů v modelovém zapadákově symbolizuje fakt, že šerifa nevzruší ani to, že po nich tulák střílí ze vzduchovky. Kdo by se za ním honil po lese? A k čemu?

Na cestě zpátky na stanici šerifa znepokojují úplně jiné věci. Proč se vůbec nestmívá? A kam mizí všechna domácí zvířata? Neblíží se nakonec stará dobrá zombie apokalypsa?

Mrtví neumírají je další z komedií, která staví na protikladu amerického venkova a lidí z města, kterým zde z nějakého důvodu říkají hipsteři. Vesničané se od nich důrazně distancují a o klasické „redneck hlášky“ není nouze.

Iggy Pop je zombík.

Krásně hraje zejména Steve Buscemi, který ztvárnil místního natvrdlého farmáře. Jeho myšlenkový svět půvabně shrnuje čepice s nápisem Udělejme Ameriku zase bílou! Vysedává v ní v místním bufetu, obdivuhodně imunní vůči faktu, že na baru sedí s místním kumpánem, který je černý.

Mezitím se zombíci pomalu šíří městem a nezbývá než vyrazit do protiútoku. Celá hororová tématika má sloužit ke kritice současné politiky a konzumní společnosti. To samo o sobě není nijak originální, navíc vtipné narážky fungují pouze v první polovině filmu, který se vzápětí stává překvapivě nudným. Nepřinese už nic jiného než různé formy likvidace zombií a naděje na silnou překvapivou pointu je brutálně rozmetána jako hlavy nemrtvých.

Místo vtipného zvratu začne do obrazů zombie zkázy vypravěč deklamovat nudné a doslovné morální ponaučení, aby to i hloupého trklo. Na děj je naroubováno tak nešikovně, že se jeden musí ptát, jestli tohle fakt natočil ten slavný Jarmusch. Zřejmě ano, ale Mrtví neumírají jsou bohužel ten případ, kdy se plýtvá větším množstvím prvotřídních herců na zcela průměrný materiál. A nezachrání to ani zombie Iggy Pop.

