Rudolf Voleman, Právo

„Jsem ze Slovenska, tedy z Bratislavy a na karlovarském festivalu jsem podruhé,“ uvedla studentka Kristína.

„Vrátila jsem se sem proto, že festival má ojedinělou atmosféru. Je to dáno tím, že na jedné straně města spíme ve Stanovém městečku a na druhé straně města uvidíme Caseye Afflecka. To mi přijde jako velké rozhraní pocitů, které se pohybují od jakéhosi pomyslného dna až do těch největších výšek,“ svěřila se Kristína se svým pohledem na karlovarský festival, kde se studenti trávící noc ve spacácích potkávají na chodbě kina s jinak nedostižnými největšími hvězdami světového filmu.

V noci to žije



Stanové městečko si pochvaluje zejména, když se pořádně naplní a přes noc to v něm žije. „Je to tu super, když má člověk v sobě dozvuky pocitů z filmů a přijde sem večer, kde to pak pokračuje do rána. Je to festival se vším všudy,“ popsala Kristína.

Z programu si vybrala právě snímky, ve kterých se představují největší hvězdy letošního festivalu Julianne Mooreová a také zmiňovaný Affleck. „Pak mám vytipovaných pár rumunských a skandinávských filmů,“ dodala.

Občerstvení včetně snídaní zajišťuje pro baťůžkáře ve Stanovém městečku na Rolavě nepřetržitě otevřený stánek.

FOTO: Rudolf Voleman

„Přijela jsem na čtyři dny,“ uvedla při stavbě stanu devatenáctiletá Anička, která dorazila do Karlových Varů s kamarádkou Bárou z Prahy. Zatímco Anička přijela na první čtyři dny, Bára bude na festivalu po celou dobu, protože má brigádu u festivalového partnera v rámci projektu Kino bez bariér.

Blondýnka Anička a její kamarádka Bára si v areálu Rolava postavily stan.

FOTO: Rudolf Voleman

„A díky tomu má nějaké vstupenky zdarma, takže jsem tu tak trochu z ekonomických důvodů,“ usmívala se Anička. „Ale ne, je to tady velká událost. Jsem ráda, že vyjedu z Prahy pryč, do krásného města,“ dodala jedním dechem. „Ještě nevím, na které filmy bych chtěla jít, protože jsem dosud neviděla program. Na to jsem se chystala hned, jak postavíme stan,“ dodala.

Nonstop občerstvení



Pro baťůžkáře je tradičně nonstop otevřený stánek s občerstvením. Důležité jsou zejména snídaně. K dostání jsou za padesát korun míchaná vejce, párky jsou o deset korun dražší a paštika je za deset.

„Máme tu i snídaně pro vegetariány, například jogurt nebo müsli,“ ukazovala jedna z žen za pultem. „Chystám se ale vařit na snídani i polévky. První přijde na řadu česnečka, která může po ráno pomoci k lepší náladě,“ uzavřela.