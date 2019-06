Lucie Sieglová, Lenka Hloušková, Novinky

Průvodcem slavnostního zahájení je - ostatně jako v posledních desetiletích - Marek Eben.

Mooreová s potleskem

Americká herečka Julianne Mooreová dostala Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. K hotelu Thermal, který je jako obvykle epicentrem festivalového dění, dorazila kolem 18. hodiny.

Od fanoušků, s nimiž se šla pozdravit před Thermalem, se dočkala vřelého přijetí. Na červený koberec vystoupila s manželem a režisérem Bartem Freundlichem.

Video

Julianne Moore se ve Varech pozdravila s fanoušky.

Do Karlových Varů herečka dorazila s předstihem ve čtvrtek po poledni v doprovodu manžela, dětí a několikačlenného týmu.

Do filmografie slavné hollywoodské herečky patří třeba snímky Hodiny, Daleko do nebe, Single Man, Pořád jsem to já, Gloria Bell, Otisky prstů nebo Po svatbě. Poslední dva ze zmiňovaných jsou zařazeny také do festivalového programu.

Otisky prstů je snímek z roku 1997, během práce na něm se z Mooreové a Freundlicha stal pár, Po svatbě je zatím posledním počinem manželského dua a je zahajovacím filmem letošního festivalu.

Americká herečka Julianne Mooreová dorazila ne 54. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.

FOTO: Slavomír Kubeš, ČTK

Před ní mezi prvními hosty dorazila herečka Markéta Častvaj Plánková s manželem, Jiřina Bohdalová s vnukem, režisér Zdeněk Zelenka nebo Marek Taclík s partnerkou.

Herec Marek Taclík na červeném koberci filmového festivalu v Karlových Varech

FOTO: Jan Handrejch , Právo

Dorazil také Miroslav Donutil s manželkou či Jaromír Hanzlík s partnerkou, dále karlovarská rodačka, světově úspěšná topmodelka Hana Soukupová s manželem. Prezidenta festivalu Jiřího Bartošku doprovodila manželka Andrea.

Schillerovou vypískali

Mezi hosty, kteří dorazili na slavnostní zahájení festivalu, byla také ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s manželem Jaroslavem Schillerem, od publika se ale dočkala spíše nevlídného uvítání, ozýval se pískot a nesouhlasné výkřiky.

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová s doprovodem na červeném koberci před karlovarským hotelem Thermal

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Celkem spěšně a bez otálení před fotografy prosvištěl po červeném koberci do útrob Thermalu ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD), kolem jehož odvolání se točí současné problémy ve vládní koalici.

Video

Alena Schillerová ve Varech

Jiří Bartoška dorazil do hotelu Thermal.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Prezident filmového festivalu Jiří Bartoška s manželkou Andreou Bartoškovou

FOTO: Petr Horník, Právo

Miroslav Donutil s manželkou Zuzanou

FOTO: Petr Horník, Právo

Z českých hereček na červený koberec dorazily Aňa Geislerová, Lenka Krobotová, Hana Vagnerová, Jenovéfa Boková nebo Jana Plodková.

Aňa Geislerová se sestrou Ester Geislerovou

FOTO: Jan Handrejch, Právo