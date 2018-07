Lucie Sieglová, Novinky

Hvězdou zahajovacího večera, během kterého si také z rukou prezidenta festivalu Jiřího Bartošky převzal Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové kinematografii, byl herec, režisér, scenárista a také hudebník Tim Robbins (celá zpráva).

Na snímku Tim Robbins s karlovarskou cenou

FOTO: Petr Hloušek, Právo

V karlovarském letním kině uvedl film Vykoupení z věznice Shawshank (celá zpráva) a ve Velké sále hotelu Thermal také Boba Robertse.

Video

Koncert hudby z filmů Miloše Formana sklidil velký potlesk v den zahájení festivalu. Právě Miloš Forman byl tím, ke komu se letošní ročník neustále vracel.

Publikum pobavilo jeho selfíčko i placák s fanoušky (celá zpráva).

Tim Robbins si na karlovarský sál udělal památku.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Na tiskové konferenci se pak, mimo jiné, vyznal z obdivu k Miloši Formanovi. „Miloš Forman si udržel integritu, vizi, v kterou skutečně věřil. Takoví by měli režiséři být, měli by mít přesvědčení a měli by být schopni říct ne. Když si chcete udržet kariéru, je těžké říct ne. Udělat čáru a tu nepřekročit. Miloš Forman ukázal tuto integritu,” řekl (celá zpráva).

Video

Tim Robbins si s Novinkami.cz popovídal o umění

Se svou kapelou Tim Robbins and The Rogues Gallery Band pak Robbins odehrál koncert v karlovarském divadle.

Další avizovanou hvězdou byla novozélandská herečka Anna Paquinová. Ta se proslavila už jako desetiletá ve filmu Jane Campionové Piano, když se za svou roli v něm stala druhou nejmladší laureátkou Oscara. Do západočeských lázní přicestovala se svým novým filmem Sklenka na rozloučenou. Doprovodili ji scenárista Denis O’Hare a režisér snímku a zároveň její manžel Stephen Moyer (celá zpráva).

Zleva Denis O’Hare, Anna Paquinová a Stephen Moyer

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Dánská herečka Trine Dyrholm ve Varech prezentovala snímek Nico, 1988 o slavné warholce, ovšem v době, kdy jí už dávno nechtěla být a nebyla. Její Nico je žena, matka a sólová zpěvačka na prahu padesátky, taková Nico za „tou“ Nico (celá zpráva).

Trine Dyrholm

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Pro filmové fandy bylo radostným zjištěním, že dlouho očekávaný snímek Terryho Gilliama Muž, který zabil Dona Quijota, který vznikal dlouhá léta a jehož zrod provázely velké těžkosti, bude po Cannes představen také v Karlových Varech. A co víc, za přítomnosti jeho tvůrce, slavného režiséra, i hlavní hrdinky.

Terry Gilliam a Joana Ribeirová uvedli film Muž, který zabil Dona Quijota

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Gilliam obecenstvo i novináře dostal svou spontaneitou, smíchem i smyslem pro humor. Mimochodem si váží toho českého (celá zpráva).

V reakci na mediální korektnost, související se složením skupiny Monty Python, jíž byl členem, na tiskové konferenci řekl třeba to, že už nechce být bílý muž, který může za všechno špatné, že teď chce být černá lesba. „Jmenuji se Loreta a jsem černá lesba v přechodu,“ hlásil (celá zpráva).

Video

Terry Gilliam na červeném koberci vypráví o tom, proč je lepší být ženou

Jeho doprovod, portugalská herečka Joana Ribeirová, této delegaci dodala na kráse a vysvětlila, jak zábavné a obohacující bylo s Gilliamem pracovat (celá zpráva).

Další lahůdkou pro filmové znalce a fanoušky byla přítomnost oscarového Barryho Levinsona, tvůrce legendárního Rain Mana či filmu Vrtěti psem. Ve Varech uvedl oba zmíněné filmy, přičemž první letos oslavil třicátiny, druhý dvacítku, ale rovněž novinku Paterno o sexuálním skandálu z prostředí univerzitního fotbalového týmu.

Barry Levinson přijel na karlovarský filmový festival uvést svůj nejnovější film Paterno.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Na tiskové konferenci si mimo jiné povzdychl, že dnes už by film jako Rain Man nevznikl. „Je to příliš humanistické, a takových filmů se dnes dělá v Hollywoodu málo. Dnes se točí hodně filmů se superhrdiny, dobrodružné filmy, nebo třeba hororové. Takže myslím, že jsme tak trochu ve slepé uličce, pokud jde o filmy, které se týkají humanistických příběhů,“ řekl (celá zpráva).

Video

Barry Levinson na tiskové konferenci

Vděčný byl vřelé přijetí, kterého se mu na festivalu dostalo. Nejen ve Velkém sále, kde mu lidé tlaskali vestoje, ale i během celého pobytu. „Tenhle festival je úžasná zkušenost. Pro mě, pro moji ženu a dceru a pro naše dvě vnoučata. Máme se tu báječně, a proto chci poděkovat festivalovému týmu i vám diváků, že jste takoví, jací jste,“ řekl Levinson.

Během závěrečného ceremoniálu si pak i on za svůj mimořádný přínos světové kinematografii převzal Křišťálový glóbus.

Další oceněnou zahraniční hvězdou byl idol teenagerů Robert Pattinson, který se dávno vymanil z role upíra Edwarda nebo bradavického studenta Cedrica Diggoryho. Třeba filmy Dobrý časy nebo Tulák. Druhý ve Varech i osobně uvedl. Na závěrečném ceremoniálu pak obdržel Cenu prezidenta.

Tři hlavní ceny v rukách osobností. Zleva Robert Pattison, uprostřed Jaromír Hanzlík, vpravo Barry Levinson.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Ceny se ale nerozdávaly jen zahraničním hostům, jedna z nich zůstává v Česku. Za přínos české kinematografii si ji převzal herec Jaromír Hanzlík. K jeho poctě byl do programu festivalu zařazen film Bloudění.

Video

Robert Pattinson na červeném koberci při příchodu k Velkému sálu hotelu Thermal

A kdo to celé vyhrál? Hlavní cenu si z Varů odvezl rumunský režisér Radu Jude za svůj snímek Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři.

Režisér Radu Jude s hlavní cenou.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Důvod k radosti měli ve Varech také Češi. Cenu za režii si odváží Olmo Omerzu za snímek Všechno bude. Slovinský režisér, který prošel pražskou FAMU, žije a tvoří v Česku řadu let. (celá zpráva)