Labyrint III půjde v září v České televizi. Kolik má seriál dílů?

Stejně jako Labyrint I, Labyrint II, tedy sedm. Sedm dílů kontinuálního příběhu. Doufám, že napínavého a diváckého.

Kam se děj posouvá?

Zůstává stále na Moravě. Odehrává se Brně a jeho okolí, kde je vyšetřovací rajón majora Remeše alias Jirky Langmajera. A posouvám se k novému příběhu, k novým lidem, k novému mystériu, dá se říct, a k novým vraždám. Takže máme před sebou nový příběh nezávislý na těch předchozích dvou.

Prozradíte mi, jak dlouho se jeden díl natáčí?

Standardně u seriálu České televize, takto náročného seriálu, to znamená v exteriérech, výpravného a tak dále, se točí kolem jedenácti natáčecích dní na díl. Celkem jsme měli sedmdesát sedm natáčecích dní. A jeden den, kvůli zasněžené krajině, s kterou nikdo nepočítal, jsme museli přetáčet, takže ve finále těch dnů bylo 78.

Co mi prozradíte k novým postavám?

No, tam těžko něco nového prozrazovat. Vrací se nám Lenka Vlasáková jako parťačka Jirky Langmajera, která se v první sérii mihla jako policejní psychiatr, takže ta se stává součástí vyšetřovací partičky. A přibyli nám Petr Stach s Denisou Nesvačilovou, krásnou roli venkovského policajta si tam zahraje David Švehlík. Takže si myslím, že je to opět krásně obsazeno.

Na tiskové konferenci padl také dotaz, zda je Labyrint III opravdu poslední řadou.

Já se domnívám, že ano. Že opravdu stačilo. Vždyť my sami si musíme od tohohle kriminálního mystery žánru trochu odpočinout. Jirka Langmajer si potřebuje zahrát i jiné role než majora Remeše. Já si chci také natočit jiné žánry než mysteriózní thriller. Jak říkám, rád si odskočím třeba k pohádce. Nebo právě k svatému Vojtěchovi, což je scénář Vladimíra Körnera, který mi napsal a který bych rád v nejbližších letech zrealizoval.

Hledáte na tenhle projekt finance?

Pořád hledáme finance. Na všechny projekty. Peníze prostě nepadají jako mana z nebes. Takže přemlouváme producenty, přemlouváme i Českou televizi. Jsme rádi, když České televizi není bráno dépéháčko a tak dále. A ona má z čeho ty projekty financovat. Ano, bez peněz se dneska točit nedá. Skutečně ne.

Zmínil jste pohádku. Milión lidí přišlo na Anděla Páně 2. Chystáte trojku? Anebo půjde úplně o nový scénář?

Anděl Páně 2 zůstává pořád trošku ve hře. Já ho ale nepotřebuju točit za každou cenu. Takže, budou-li stát hvězdy v té správné konstelaci, tak to třeba vznikne, ale když si to Pánbůh přát nebude, tak to prostě nevznikne. Myslím si, že dva Andělé Páně budou tomu našemu vánočnímu vysílání jednou provždy již stačit.

Na čem pracujete teď?

Právě na scénáři Smrt svatého Vojtěcha, to je skutečně nádherný scénář odehrávající se právě ve svatovojtěšské době, v prvopočátcích naší státnosti. To si myslím, že by byl nádherný biják. Ale, jak říkám, středověk taky dneska nenatočíte za pět padesát. Takže budeme teď shánět silné partnery, kteří by nám s tím pomohli.