Lenka Hloušková, Novinky

Film vznikal více než dvě desítky let. Do Varů jej doprovodila portugalská herečka Joana Ribeirová. Oba krátce předtím byli na tiskové konferenci, kterou se ona - a to doslova - prosmála.

Pane Gilliame, jak se vám líbí tvorba českých filmařů, spisovatelů a jiných?

Ti dobří jsou dobří, ti špatní jsou prostě špatní. V Dobrém vojákovi Švejkovi je napsáno všechno. (Smích)

Kde jste vzal energii na dokončení snímku Muž, který zabil Dona Quijota?

Kdy jsem si myslel, že je to hotové?

Ano.

Asi dva dny před tím, než se natáčecí plán dodělal.

Jak jste myslel svou zmínku, že byste byl raději černou lesbou než bílým mužem?

Jsem unavený z toho, jak všichni obviňují bílé muže ze všech problémů na světě. Takže si myslím, že je lepší být ženou.

Vážně? Takže si myslíte, že je lepší být dívkou nebo ženou v dnešní společnosti?

V současnosti ano. Myslím si, že se dívkám daří. Tak proč bych se k holkám nepřidal?

Myslíte si, že máte všechny předpoklady na to stát se ženou?

Já vám nevím. Ale co je zajímavé, že když jsem byl mladý, hrál velmi slavný baseballista. Jmenoval se James Junior Gilliam, hrál za Dodgers (brooklynský klub – pozn. red.), pocházel z Tennessee. Můj táta byl také James Gilliam. Pocházel také z Tennessee. A jak se od sebe lišili? Jeden byl černý, druhý byl bílý. Možná jsem takový jejich míšenec.

Záhy za ním přichází ke kameře a mikrofonu Novinek.cz Joana Ribeirová.

Joana Ribeirová

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Viděla jsem, že jste se na tiskové konferenci hodně smála. Je to zábava pracovat s panem Gilliamem?

Je to skvělé. Ráda mu naslouchám, co říká. Je opravdu zábavný. Je tak chytrý. Ví snad všechno o všem. Naučila jsem se od něj hodně. Stačilo jen s ním mluvit. A mluvili jsme spolu hodně. O věcech, které se mohou stát, o filmech, naší společnosti, o situaci, v níž žijeme. A proto jsem s ním tak ráda. Je skvělý. Je to génius. Nebudu vám lhát, když řeknu, že jsem šťastná jen za to, že vedle něj mohu sedět. Poslouchat ho, jak odpovídá na všechny ty otázky.

Vaše angličtina je téměř dokonalá.

Děkuji.

Studovala jste ji na univerzitě, případně na střední škole?

Ne, ale jsem Portugalka. Takže, každý portugalsky nemluví. Takže my musíme mluvit i jinými jazyky. Já se je ráda učím. Učím se kvůli filmům španělsky, teď francouzsky. A angličtina byla součástí mého života od brzkého dětství. My v Portugalsku filmy nedabujeme. Dabujeme jen filmy pro děti. Pro dospělé, tedy ne ty „pro dospělé“, ale ty určené dospělým (smích), jsou bez dabingu. Jsou ale otitulkované, což pomáhá v jejich porozumění. Musíme tedy poslouchat angličtinu a od těch asi šesti, když jsme schopní číst, ji i čteme. To opravdu velmi pomáhá. Tak ahoj (říká česky – pozn. red.)