Stanislav Dvořák, Lenka Hloušková, Lucie Sieglová, Novinky

„Děkuju moc, rád bych poděkoval všem z karlovarského festivalu, Jiřímu Bartoškovi, Kryštofu Muchovi, Karlovi Ochovi,“ řekl Robbins.

Pak vyjádřil svou hlubokou úctu zesnulému režisérovi Miloši Formanovi. „Jeho vliv na světovou kinematografii byl hluboký a významný. Já jsem se s ním setkal a byl to splněný sen sedět s ním ve stejné místnosti. Byl jsem velký fanda jeho díla. On se zrovna snažil udělat film a pamatuju si, že právě přijel z New Yorku do Los Angeles na setkání ve studiu a řekl: Studio mi ukázalo plakát filmu, který jsem ještě ani neobsadil. Oni chtějí plakát, ne umělecké dílo. Ať jdou někam!“ zavzpomínal Robbins.

Dodal, že kompromisy Formana nezajímaly a režisérova umělecká integrita ho velmi inspiruje.

Zmínil se také, že se setkal s Václavem Havlem. „Oslovila mě nejen jeho lidskost a inteligence a humor. Úplně mě dostalo to, že Česká republika si zvolila do svého čela dramatika.“

Tim Robbins si užívá potlesk karlovarského publika.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Letos si připomínáme 100 let od založení republiky a karlovarský festival patří mezi nejstarší kulturní akce, které jsou v našem státě. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se o to zasloužili, ministerstvu kultury, městu Karlovy Vary, Karlovarskému kraji a všem partnerům, bez kterých by tento svátek filmu nemohl být,“ dodal prezident festivalu Jiří Bartoška.

Tim Robbins přebírá z rukou prezidenta festivalu Jiřího Bartošky Křišťálový glóbus.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Marek Eben uvedl novou festivalovou znělku režiséra Ivana Zachariáše, kde si zahrál oscarový herec Casey Affleck.

Slavnostní zahájení připravili, jako již tradičně, bratři Cabanové. Neslo se v duchu stoletého výročí vzniku Československa.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Hlavní porota



Představena byla také hlavní karlovarská porota, kde letos zasedne irsko-skotský filmař Mark Cousins, chorvatská herečka Zrinka Cvitešic, italská producentka Marta Donzelli, producent a děkan FAMU Zdeněk Holý a nizozemská režisérka Nanouk Leopold.

Na slavnostní zahájení dorazili mimo jiné i americký režisér Richard Linklater, herečka Trine Dyrholm, designér Aleš Najbrt, Livia Klausová, ministr kultury Antonín Staněk či modelka Kateřina Sokolová.

Robbins s partnerkou před karlovarským hotelem Thermal

FOTO: Milan Malíček, Právo

Dánská herečka Trine Dyrholm s doprovodem.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Vycházející filmová hvězda, Novozélanďanka Thomasin McKenzie.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Tim Robbins dorazil k hotelu Thermal.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Příchodu hvězd k Thermalu za krásného počasí přihlíželi diváci, jimž ti, kteří směřovali do Velkého sálu, ochotně mávali.

Šéf MFF Karlovy Vary Jiří Bartoška při příjezdu na slavnostní zahájení 53. ročníku

FOTO: Kubeš Slavomír, ČTK

Mimo výše zmíněné hvězdy stříbrného plátna v pátek dorazila také novozélandská herečka Thomasin McKenziová, která si zahrála kupříkladu ve filmu Hobit: Bitva pěti armád. V Karlových Varech představí film Beze stop Debry Granikové.

V Karlových Varech začal padesátý třetí ročník mezinárodního filmového festivalu. Lidé čekají na hosty slavnostního zahájení.

FOTO: Kubeš Slavomír, ČTK

Třiapadesátý ročník festivalu bude trvat devět dní.