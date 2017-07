„Vstupenky na projekce promítané v neděli 9. července budou k dostání od soboty 8. července ve venkovní Last minute pokladně vedle hotelu Thermal,“ uvedl MFF na svém webu s tím, že vstupenky budou pro držitele festivalových pasů zdarma.

„Každý návštěvník s takto platnou akreditací má možnost výběru jedné vstupenky v rámci každého představení, to je maximálně tři vstupenky celkem. Pro návštěvníky bez akreditace budou k zakoupení za jednotnou cenu 80 korun,“ informuje web s tím, že pokladna Last minute bude otevřena v sobotu od 8 hodin od rána do půlnoci a v neděli do 16 hodin.

Projekce budou probíhat ve Velkém sále hotelu Thermal od 10, 13 a 16 hodin. Počet vstupenek je omezen.