Zřejmě největší doprovodnou akcí bude středeční Večer města Karlovy Vary v letním kině se začátkem od 19 hodin, na kterém se představí při společném koncertu Michal Hrůza se svou Kapelou Hrůzy a Karlovarský symfonický orchestr.

Program určený pro rodiny s dětmi tentokrát připravil Karlovarský kraj v odpočinkovém areálu v meandru Ohře v karlovarské městské části Tuhnice na čtvrtek od 15 hodin. Jmenuje se Roztančený festival Karlovarského kraje a představí se tam například Jan Onder, Petr Vacek z Divadla Ypsilon nebo Veronika Lálová či kapela Pískomil se vrací. Vstup je zdarma.

V úterý, ve středu a pak v ještě pátek vyjíždí z karlovarského dolního železničního nádraží ve čtvrt na dvě odpoledne historická Singrovka a odváží návštěvníky festivalu do porcelánky do Nové Role, symbolicky za Holkami z porcelánu. Po prohlídce továrny na výrobu porcelánu si může každý návštěvník vyrobit na památku hrneček s vlastním potiskem. Vláček se vrací po půl čtvrté odpoledne zpět do festivalového dění.

Velmi oblíbená je Letní scéna pod Chebským mostem, kde se tradičně od čtyř hodin odpoledne konají dětská divadelní vystoupení. Večer pak koncerty rockových kapel.

Koncerty probíhají každý den odpoledne rovněž na Divadelním náměstí, kde se představí postupně Circus Brothers, Longital a Houpací koně.

Rockové koncerty nabízí večer klub Crux. Jazzové koncerty nabídne v úterý odpoledne a večer kino Drahomíra, kde se představí Illegal String Quartet a poté Prague Jazz Swing. Ve středu odpoledne se bude hrát i na Mlýnské kolonádě, kde bude koncertovat kapela Z hecu.

Ve středu po půlnoci bude hrát M. K. Collective a zpívat skvělá zpěvačka Petra Brabencová v legendárním Baru KaKaDu v Národním domě.

Velmi zajímavé budou rovněž besedy, které chystá Česká televize ve svém domě na Divadelním náměstí. V úterý v podvečer bude hostem Vladimír Mišík v pořadu Nechte zpívat Mišíka. Ve čtvrtek bude besedovat autor GENu režisér Fero Fenič a přijít má rovněž prezident festivalu Jiří Bartoška.

Zajímavou akcí Unie výtvarných umělců oblasti Karlovarska je Filmové vlásenkářství a kloboučnictví, která začíná ve středu i ve čtvrtek vždy v deset hodin ráno na dvorku Štěpánky Bergerové na Náměstí Milady Horákové. Zájemci si zde budou moci vyrobit ozdoby z filmových pásů. Ve čtvrtek dopoledne se pak všichni účastníci společně vyfotí u festivalové stěny v Thermalu.

Chybět nebudou ani vernisáže. V krajském muzeu připravili výstavu Heleny Fejkové s názvem Art Inspiration, jejíž vernisáž zahájí ve středu v pět hodin odpoledne. V Galerii umění bude vernisáž rovněž ve středu, ale už od tří hodin odpoledne. Výstava soch Marianny Machalové - Jánošíkové nese název Nevídáno.