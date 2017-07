Právě severomoravské město patří vedle hokeje, ledu, sexu, lásky a těstovin k hlavním motivům, v němž si najdou to svoje i lidé, kterým je tenhle sport zcela ukradený. „Tohle mají Češi rádi. A my jim to nabízíme. Náš humor je ale laskavý,” uvedl scenárista Petr Kolečko, který stojí za mnoha úspěšnými projekty. Namátkou: za seriálem Trpaslík či za filmy Padesátka nebo Masaryk.

Že se tvůrcům - alespoň prvním dílem - podařilo diváky zaujmout, svědčí i statistiky. Za necelý týden má pilotní kus Lajny na internetu přes 640 tisíc zhlédnutí.

„Mám 137 zápasů v NHL, tak mi neříkej kreténe…“ vzkazuje své ženě Hrouzek v další vtipné hlášce. Synovi Patrikovi pak vůbec nic nedaruje. Chce z něj mít vrcholového sportovce se zářnou kariérou za mořem, kde uspěl také on. Vítěz olympiády v Naganu, momentálně trenér druholigového klubu.

Myslí například na Patrikovu životosprávu. Nutí ho proto jíst neuvěřitelné množství těstovin…

Jednu z hlavních rolí hraje Zdeněk Piškula.

V pilotním dílu seriálu se mihnou snad všechny myslitelné hokejové stereotypy. Vedle „vyváženého“ jídelníčku, dřepování jako Jágr, relaxace u stupidních her, buzerace ambiciózních rodičů, pohrdání vzděláním i nikdy nekončící tréninky.

„Ze syna chce udělat hvězdu NHL. Patrik otce poslouchá, vlivem tlaku ale postupem času spíš ztrácí k hokeji chuť. Byl zvyklý hrát za prvoligovou Slavii, najednou však kvůli tátovi přestoupí do Havířova, a navíc nachází spíš než v hokeji zalíbení v krasobruslení a v krasobruslařce Kláře,“ říká o své roli Piškula.

Osmidílný seriál se natáčel v dubnu a v květnu na havířovském hokejovém stadiónu. Vedle hlavních rolí otce a syna Hrouzkových se v seriálu objeví také Hana Vagnerová, Marek Taclík, Norbert Lichý nebo Petra Špindlerová. Další díly budou natáčeny v průběhu září a října a během podzimu.